Львов страдает от масштабных подтоплений из-за ливня: местами вода достигает почти 3 метров

Во Львове сильные дожди вызвали выход реки Зубра из берегов, в городе есть подтопления, затронуло некоторые дороги, и, по прогнозам, дождь будет продолжаться целый день, сообщила местная власть, пишет УНН.

Из-за мощных дождей во Львове продолжается подтопление. Есть места, где вода достигает почти 3 метров - речь идет о нежилых зонах. Река Зубра продолжает выходить из берегов. Существует угроза подтопления части Франковского, Сыховского и Железнодорожного районов - написал мэр города Андрей Садовый в соцсетях.

По данным Львовского горсовета, река Зубра, что вблизи Львова, затоплена - и проезд транспорта там сейчас невозможен. Также из-за сильных дождей в течение ночи подтоплены автостоянки вблизи ЖК "Континент" в Сокольниках.

Как сообщил первый заместитель городского головы Андрей Москаленко, во Львове подтопления наблюдаются на улицах Кульпарковская, Трускавецкая, Авиационная.

Что касается перекрестков на территории Львова, то сейчас камеры наблюдения не фиксируют большого скопления воды, отметили в горсовете.

По данным патрульной полиции в регионе, в результате интенсивных осадков произошло частичное затопление участков дорог:

Львов: улица Трускавецкая; проспект Святого Иоанна Павла II;

автодорога Т-14-16 Львов - Меденичи - Пустомыты вблизи населенного пункта Сокольники;

в населенном пункте Зубра затоплена проезжая часть.

Общественный транспорт Львова, как отмечается, курсирует в обычном режиме. Только троллейбус №27 из-за подтопления на улице Авиационной временно разворачивается на улице Городоцкой возле АТП-1. На маршруте работает троллейбус с автономным питанием.

Во Львове на местах работают аварийные бригады, однако пока не прекратятся дожди, полноценно устранить последствия подтоплений сложно, подчеркнули в горсовете. По прогнозам погоды, дождь будет продолжаться сегодня целый день.

Мэр призвал горожан перенести вещи из подвалов в безопасное место, а также откатить автомобили с подземных паркингов и потенциально опасных участков.

Городские службы, по его словам, работают в усиленном режиме.

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