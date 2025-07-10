Ливни на Львовщине: две реки вышли из берегов, подтопило дома и дороги, тысячи без света

Во Львовской области бушует непогода, из-за дождей из берегов вышли две реки, подтопило дома и дороги, в Солонке на трассе Киев-Чоп произошел небольшой оползень на дороге, есть обесточивание, больше всего осадков выпало во Львове, спасатели ликвидируют последствия ливней, сообщили в ГСЧС Украины и глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным ГСЧС, реки Щирка и Зубра вышли из берегов из-за сильных дождей во Львовской области в ночь на 10 июля. Как уточнил глава ОВА, это произошло во Львовском районе. В селах Скнилов, Зубра и Сокольники, по данным ГСЧС, вода подтопила улицы, жилые дома и автомобили.

Частично затоплена также дорога Львов - Пустомыты - Меденичи.

В селе Скнилов спасатели эвакуировали четырех человек, в том числе двух детей, а также спасли двух собак.

Львов страдает от масштабных подтоплений из-за ливня: местами вода достигает почти 3 метров

Для оперативной координации действий и ликвидации последствий непогоды, как сообщил Козицкий, провели заседание областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Ключевое, по словам главы ОВА:

в результате подтопления на территории населенных пунктов Скнилов, Зубра, Сокольники и Зимна Вода пострадали: автодорога Львов - Пустомыты - Меденичи, 22 улицы, около 180 автомобилей и 200 жилых домов. Также вода попала в детский сад и амбулаторию в Сокольниках;

наибольшее количество осадков зафиксировали во Львове. В городе подтопило 9 улиц и 25 крыш. Кое-где наблюдаются сбои в работе светофоров. Работы по ликвидации последствий продолжаются;

начали пропускать транспорт на участке в Сокольниках. Там укрепили обочину, однако полностью движение пока не восстановили. Также в результате непогоды в Солонке на трассе «Киев-Чоп» произошел небольшой оползень дорожного полотна, работает соответствующая техника. По другим участкам осложнений в движении нет;

всего более 44 тысяч абонентов в области находятся без электроснабжения.

Представители областного центра контроля и профилактики болезней, по словам Козицкого, подтвердили готовность к оперативному исследованию качества питьевой воды. "В случае обострения ситуации, имеющихся реагентов достаточно. Профилактическая работа ведется, замеры качества питьевой воды проводят регулярно", - отметил глава ОВА.

В итоге заседания, по его словам, поручили главам городских, поселковых и сельских общин организовать обследование разрушенных (поврежденных) зданий и сооружений, установить размеры нанесенного ущерба и определить объемы средств, необходимых для их восстановления.

"Ситуация контролируемая, уровень воды снижается. На местах работают все необходимые службы. Продолжается мониторинг обстановки", - сообщил Козицкий.

Специалисты ГСЧС, как указано, откачивают воду с территории электроподстанции с помощью мотопомп.