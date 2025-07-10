Ливни на Львовщине: две реки вышли из берегов, подтопило дома и дороги, тысячи без света

$41.770.07
48.840.21
ukenru
Убийство сотрудника СБУ в Киеве: открыто уголовное производство
09:06 • 2245 просмотра
Убийство сотрудника СБУ в Киеве: открыто уголовное производство
05:46 • 11115 просмотра
Полицейская среди жертв атаки рф на Киев: показали последствия
05:30 • 36010 просмотра
Еврокубковый поход "Шахтера": анонс матча против "Ильвеса", где смотреть и кто фаворит
Эксклюзив
05:21 • 19439 просмотра
Конференция по восстановлению Украины в Риме: какой помощи стоит ожидать и какие суммы нужны нашему государству
9 июля, 18:25 • 47699 просмотра
Поставки оружия в Украину и усиление санкций: Зеленский раскрыл детали встречи с Келлогом
9 июля, 14:59 • 138495 просмотра
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах
Эксклюзив
9 июля, 13:32 • 77523 просмотра
"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн
9 июля, 13:09 • 83238 просмотра
Инфляция в Украине замедлилась до 14,3%. Фрукты подорожали, овощи - подешевели
Эксклюзив
9 июля, 12:49 • 109503 просмотра
Вместо всесторонней проверки – фрагментарные пазлы: как обычные закупки авиационного предприятия превратились в основание для обвинений
Эксклюзив
9 июля, 11:55 • 60686 просмотра
Юрист об отборе главы БЭБ: проведение конкурсов не решило задачу создания прозрачной системы
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+29°
4м/с
54%
742мм
Популярные новости
США возобновили поставки оружия Украине - АР10 июля, 00:09 • 30559 просмотра
Число пострадавших в Киеве возросло до 7 человек10 июля, 01:26 • 19448 просмотра
Киевляне транслировали в соцсети работу ПВО во время ночной атаки "Шахедов"10 июля, 01:55 • 3169 просмотра
Атака рф на Киев: 16 пострадавших, уничтожена амбулатория05:10 • 17917 просмотра
Львов страдает от масштабных подтоплений из-за ливня: местами вода достигает почти 3 метров06:16 • 6516 просмотра
публикации
Еврокубковый поход "Шахтера": анонс матча против "Ильвеса", где смотреть и кто фаворит 05:30 • 35960 просмотра
Defence City: кто получит льготы, а кто может оказаться за бортом9 июля, 17:25 • 55408 просмотра
В Украине активизировалась борьба с коррупцией: почему главную роль играют СБУ, ГБР, БЭБ, Нацпол и прокуратура, а не НАБУ9 июля, 17:01 • 61631 просмотра
"Цены на лекарства не упали, аптеки в минусе": Сердюк объяснил последствия отмены маркетинговых договоров9 июля, 16:16 • 68257 просмотра
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах9 июля, 14:59 • 138458 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Андрей Сибига
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Рим
Франция
Реклама
УНН Lite
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 134908 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 264773 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 444539 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 273762 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 382520 просмотра
Актуальное
Ми-8
MIM-104 Patriot
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Рейс 17 Malaysia Airlines

Ливни на Львовщине: две реки вышли из берегов, подтопило дома и дороги, тысячи без света

Киев • УНН

 • 88 просмотра

На Львовщине из-за сильных дождей реки Щирка и Зубра вышли из берегов, подтопив дома, улицы и автомобили в нескольких селах. Более 44 тысяч абонентов остались без электроснабжения, а во Львове зафиксировано наибольшее количество осадков.

Ливни на Львовщине: две реки вышли из берегов, подтопило дома и дороги, тысячи без света

Во Львовской области бушует непогода, из-за дождей из берегов вышли две реки, подтопило дома и дороги, в Солонке на трассе Киев-Чоп произошел небольшой оползень на дороге, есть обесточивание, больше всего осадков выпало во Львове, спасатели ликвидируют последствия ливней, сообщили в ГСЧС Украины и глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным ГСЧС, реки Щирка и Зубра вышли из берегов из-за сильных дождей во Львовской области в ночь на 10 июля. Как уточнил глава ОВА, это произошло во Львовском районе. В селах Скнилов, Зубра и Сокольники, по данным ГСЧС, вода подтопила улицы, жилые дома и автомобили.

Частично затоплена также дорога Львов - Пустомыты - Меденичи.

В селе Скнилов спасатели эвакуировали четырех человек, в том числе двух детей, а также спасли двух собак.

Львов страдает от масштабных подтоплений из-за ливня: местами вода достигает почти 3 метров10.07.25, 09:16 • 6656 просмотров

Для оперативной координации действий и ликвидации последствий непогоды, как сообщил Козицкий, провели заседание областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Ключевое, по словам главы ОВА:

  • в результате подтопления на территории населенных пунктов Скнилов, Зубра, Сокольники и Зимна Вода пострадали: автодорога Львов - Пустомыты - Меденичи, 22 улицы, около 180 автомобилей и 200 жилых домов. Также вода попала в детский сад и амбулаторию в Сокольниках;
    • наибольшее количество осадков зафиксировали во Львове. В городе подтопило 9 улиц и 25 крыш. Кое-где наблюдаются сбои в работе светофоров. Работы по ликвидации последствий продолжаются;
      • начали пропускать транспорт на участке в Сокольниках. Там укрепили обочину, однако полностью движение пока не восстановили. Также в результате непогоды в Солонке на трассе «Киев-Чоп» произошел небольшой оползень дорожного полотна, работает соответствующая техника. По другим участкам осложнений в движении нет;
        • всего более 44 тысяч абонентов в области находятся без электроснабжения.

          Представители областного центра контроля и профилактики болезней, по словам Козицкого, подтвердили готовность к оперативному исследованию качества питьевой воды. "В случае обострения ситуации, имеющихся реагентов достаточно. Профилактическая работа ведется, замеры качества питьевой воды проводят регулярно", - отметил глава ОВА.

          В итоге заседания, по его словам, поручили главам городских, поселковых и сельских общин организовать обследование разрушенных (поврежденных) зданий и сооружений, установить размеры нанесенного ущерба и определить объемы средств, необходимых для их восстановления.

          "Ситуация контролируемая, уровень воды снижается. На местах работают все необходимые службы. Продолжается мониторинг обстановки", - сообщил Козицкий.

          Специалисты ГСЧС, как указано, откачивают воду с территории электроподстанции с помощью мотопомп.

          Юлия Шрамко

          Юлия Шрамко

          Новости МираПроисшествия
          Telegram
          Львовская область
          Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
          Львов
          Киев
          Tesla
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          S&P 500
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Brent Oil
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gold
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gas TTF
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9