На Львівщині міжнародний автобус зіткнувся з автівкою і перекинувся: 32 людини травмовано
Київ • УНН
На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся з легковиком, внаслідок чого 32 особи отримали травми. Водій автобуса, здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення.
Внаслідок зіткнення рейсового автобуса та легковика на Львівщині травмовані 32 людини, відкрито кримінальне провадження, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.
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ДТП сталася 9 липня, близько 20.10, на автодорозі "Львів-Шегині" поблизу села Родатичі Львівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій рейсового автобуса VDL сполученням "Чернігів-Прага", 48-річний житель Чернігова, здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Audi А4 під керуванням 33-річного мешканця одного з сіл Львівського району. Внаслідок зіткнення автобус з’їхав у кювет та перекинувся. В салоні перебували 65 пасажирів.
Внаслідок ДТП за медичною допомогою звернулася 51 особа: 49 пасажирів і другий водій автобуса та водій легковика. З них 30 пасажирів автобуса, жителі України віком від восьми до 69 років, а також водій легковика та другий водій автобуса отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів. Серед потерпілих - восьмирічний хлопчик та 17-річна дівчина, мешканці Київської області. У 19 осіб медики травм не виявили.
За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
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