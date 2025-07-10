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На Львівщині міжнародний автобус зіткнувся з автівкою і перекинувся: 32 людини травмовано

Київ • УНН

 • 1292 перегляди

На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся з легковиком, внаслідок чого 32 особи отримали травми. Водій автобуса, здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення.

На Львівщині міжнародний автобус зіткнувся з автівкою і перекинувся: 32 людини травмовано

Внаслідок зіткнення рейсового автобуса та легковика на Львівщині травмовані 32 людини, відкрито кримінальне провадження, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

ДТП сталася 9 липня, близько 20.10, на автодорозі "Львів-Шегині" поблизу села Родатичі Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій рейсового автобуса VDL сполученням "Чернігів-Прага", 48-річний житель Чернігова, здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Audi А4 під керуванням 33-річного мешканця одного з сіл Львівського району. Внаслідок зіткнення автобус з’їхав у кювет та перекинувся. В салоні перебували 65 пасажирів.

Внаслідок ДТП за медичною допомогою звернулася 51 особа: 49 пасажирів і другий водій автобуса та водій легковика. З них 30 пасажирів автобуса, жителі України віком від восьми до 69 років, а також водій легковика та другий водій автобуса отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів. Серед потерпілих - восьмирічний хлопчик та 17-річна дівчина, мешканці Київської області. У 19 осіб медики травм не виявили.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Кількість постраждалих у ДТП з автобусом "Київ-Дніпро" зросла до 3308.07.25, 09:01 • 49450 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
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