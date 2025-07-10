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На Львовщине международный автобус столкнулся с автомобилем и перевернулся: 32 человека травмированы

Киев • УНН

 • 585 просмотра

На Львовщине рейсовый автобус столкнулся с легковушкой, в результате чего 32 человека получили травмы. Водитель автобуса, совершая обгон, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение.

На Львовщине международный автобус столкнулся с автомобилем и перевернулся: 32 человека травмированы

В результате столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля во Львовской области травмированы 32 человека, открыто уголовное производство, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Подробности

ДТП произошло 9 июля, около 20.10, на автодороге "Львов-Шегини" вблизи села Родатичи Львовского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель рейсового автобуса VDL сообщением "Чернигов-Прага", 48-летний житель Чернигова, совершая обгон, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем Audi А4 под управлением 33-летнего жителя одного из сел Львовского района. В результате столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся. В салоне находились 65 пассажиров.

В результате ДТП за медицинской помощью обратился 51 человек: 49 пассажиров и второй водитель автобуса и водитель легковушки. Из них 30 пассажиров автобуса, жители Украины в возрасте от восьми до 69 лет, а также водитель легковушки и второй водитель автобуса получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения. Среди пострадавших - восьмилетний мальчик и 17-летняя девушка, жители Киевской области. У 19 человек медики травм не обнаружили.

По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Число пострадавших в ДТП с автобусом "Киев-Днепр" возросло до 3308.07.25, 09:01 • 49434 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
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