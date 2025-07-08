Число пострадавших в ДТП с автобусом Киев-Днепр возросло до 33 8 июля 2025

В Днепропетровской области количество пострадавших в результате ДТП с автобусом 7 июля возросло до 33, один человек погиб, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло в 04:50 7 июля вблизи села Петриковка Днепровского района. На автодороге "Днепр-Решетиловка" водитель автобуса "Киев – Днепр" не справился с управлением и допустил опрокидывание, в результате чего

Погиб 1 человек и 33 человека пострадали - сообщили в ГСЧС.

Указано, что 5 человек деблокированы подразделением ГСЧС.

Ранее было известно о 28 пострадавших и одном погибшем человеке.

ДТП с автобусом в Днепропетровской области: число пострадавших возросло до 28