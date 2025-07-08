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Число пострадавших в ДТП с автобусом Киев-Днепр возросло до 33 8 июля 2025

Киев • УНН

 • 1440 просмотра

В Днепропетровской области возросло число пострадавших в ДТП с автобусом Киев-Днепр до 33 человек, один человек погиб. Авария произошла 7 июля вблизи села Петриковка, где водитель не справился с управлением.

Число пострадавших в ДТП с автобусом Киев-Днепр возросло до 33

В Днепропетровской области количество пострадавших в результате ДТП с автобусом 7 июля возросло до 33, один человек погиб, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло в 04:50 7 июля вблизи села Петриковка Днепровского района. На автодороге "Днепр-Решетиловка" водитель автобуса "Киев – Днепр" не справился с управлением и допустил опрокидывание, в результате чего

Погиб 1 человек и 33 человека пострадали

- сообщили в ГСЧС.

Указано, что 5 человек деблокированы подразделением ГСЧС.

Ранее было известно о 28 пострадавших и одном погибшем человеке.

ДТП с автобусом в Днепропетровской области: число пострадавших возросло до 2807.07.25, 09:49 • 1027 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
Днепропетровская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Днепр
Киев
Tesla
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