Число пострадавших в ДТП с автобусом Киев-Днепр возросло до 33 8 июля 2025
Киев • УНН
В Днепропетровской области возросло число пострадавших в ДТП с автобусом Киев-Днепр до 33 человек, один человек погиб. Авария произошла 7 июля вблизи села Петриковка, где водитель не справился с управлением.
В Днепропетровской области количество пострадавших в результате ДТП с автобусом 7 июля возросло до 33, один человек погиб, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.
Детали
ДТП произошло в 04:50 7 июля вблизи села Петриковка Днепровского района. На автодороге "Днепр-Решетиловка" водитель автобуса "Киев – Днепр" не справился с управлением и допустил опрокидывание, в результате чего
Погиб 1 человек и 33 человека пострадали
Указано, что 5 человек деблокированы подразделением ГСЧС.
Ранее было известно о 28 пострадавших и одном погибшем человеке.
ДТП с автобусом в Днепропетровской области: число пострадавших возросло до 2807.07.25, 09:49 • 1027 просмотров