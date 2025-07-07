ДТП с автобусом в Днепропетровской области: число пострадавших возросло до 28 7 июля 2025

Число пострадавших в результате ДТП с пассажирским автобусом в Днепропетровской области достигло 28, сообщили в ГУ ГСЧС в области в понедельник, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что утром перевернулся двухэтажный пассажирский автобус вблизи поселка Петриковка Днепровского района.

Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали шесть человек и передали работникам экстренной медицинской помощи.

К сожалению, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мужчина. За медицинской помощью в лечебные учреждения обратились 28 человек - сообщили в ГСЧС.

Спасатели ликвидировали последствия ДТП с участием пассажирского автобуса.

Ранее сообщалось о погибшем и 17 пострадавших.

Автобус перевернулся в Днепропетровской области: погиб пассажир, 17 пострадавших