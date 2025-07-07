ДТП с автобусом в Днепропетровской области: число пострадавших возросло до 28 7 июля 2025
Киев • УНН
В Днепропетровской области перевернулся двухэтажный пассажирский автобус. В результате ДТП погиб мужчина, 28 человек обратились за медицинской помощью.
Число пострадавших в результате ДТП с пассажирским автобусом в Днепропетровской области достигло 28, сообщили в ГУ ГСЧС в области в понедельник, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что утром перевернулся двухэтажный пассажирский автобус вблизи поселка Петриковка Днепровского района.
Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали шесть человек и передали работникам экстренной медицинской помощи.
К сожалению, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мужчина. За медицинской помощью в лечебные учреждения обратились 28 человек
Спасатели ликвидировали последствия ДТП с участием пассажирского автобуса.
Ранее сообщалось о погибшем и 17 пострадавших.
Автобус перевернулся в Днепропетровской области: погиб пассажир, 17 пострадавших07.07.25, 09:24 • 551 просмотр