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Автобус перевернулся в Днепропетровской области: погиб пассажир, 17 пострадавших

Киев • УНН

 • 562 просмотра

7 июля около 5:00 на автодороге в Петриковском районе Днепропетровской области перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП один человек погиб, 17 получили травмы и были госпитализированы.

Автобус перевернулся в Днепропетровской области: погиб пассажир, 17 пострадавших

В Днепропетровской области утром перевернулся пассажирский автобус, предварительно, один пассажир погиб, 17 человек травмированы, полиция открыла уголовное производство, сообщили в понедельник в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло 7 июля около 5:00 на автодороге в Петриковском районе.

По предварительной информации, водитель автобуса "VAN HOOL" не справился с управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части и перевернулось.

"По предварительной информации, в результате аварии погиб один пассажир автобуса, еще 17 человек получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека и телесные повреждения).

Число ДТП с пострадавшими увеличилось на 11%: топ автодорог, где происходит больше всего аварий04.10.24, 09:28 • 26850 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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