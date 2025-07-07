Автобус перевернулся в Днепропетровской области: погиб пассажир, 17 пострадавших

В Днепропетровской области утром перевернулся пассажирский автобус, предварительно, один пассажир погиб, 17 человек травмированы, полиция открыла уголовное производство, сообщили в понедельник в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло 7 июля около 5:00 на автодороге в Петриковском районе.

По предварительной информации, водитель автобуса "VAN HOOL" не справился с управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части и перевернулось.

"По предварительной информации, в результате аварии погиб один пассажир автобуса, еще 17 человек получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека и телесные повреждения).

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