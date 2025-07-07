Автобус перекинувся на Дніпропетровщині: загинув пасажир, 17 постраждалих
Київ • УНН
7 липня близько 5:00 на автодорозі в Петриківському районі Дніпропетровської області перекинувся пасажирський автобус. Внаслідок ДТП одна людина загинула, 17 отримали травми та були госпіталізовані.
У Дніпропетровській області вранці перекинувся пасажирський автобус, попередньо, один пасажир загинув, 17 людей травмовані, поліція відкрила кримінальне провадження, повідомили у понеділок у ГУНП в області, пише УНН.
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ДТП сталася 7 липня близько 5:00 на автодорозі в Петриківському районі.
За попередньою інформацією, водій автобуса "VAN HOOL" не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб виїхав за межі проїзної частини та перекинувся.
"За попередньою інформацією, в результаті аварії загинув один пасажир автобуса, ще 17 осіб отримали тілесні ушкодження", - ідеться у повідомленні.
Постраждалих було госпіталізовано до медичних закладів для надання необхідної допомоги.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини та тілесні ушкодження).
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