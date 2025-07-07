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ДТП з автобусом на Дніпропетровщині: кількість постраждалих зросла до 28 7 липня 2025

Київ • УНН

 • 524 перегляди

У Дніпропетровській області перекинувся двоповерховий пасажирський автобус. Внаслідок ДТП загинув чоловік, 28 людей звернулися за медичною допомогою.

ДТП з автобусом на Дніпропетровщині: кількість постраждалих зросла до 28

Кількість постраждалих внаслідок ДТП з пасажирським автобусом у Дніпропетровській області сягнула 28, повідомили у ГУ ДСНС в області у понеділок, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що вранці перекинувся двоповерховий пасажирський автобус поблизу селища Петриківка Дніпровського району.

Надзвичайники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували шістьох людей та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

На жаль, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув чоловік. За медичною допомогою до лікувальних закладів звернулось 28 людей

- повідомили в ДСНС.

Рятувальники ліквідували наслідки ДТП за участі пасажирського автобусу.

Раніше повідомлялося про загиблого та 17 постраждалих.

Автобус перекинувся на Дніпропетровщині: загинув пасажир, 17 постраждалих07.07.25, 09:24 • 672 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Дніпровський район (Дніпропетровська область)
Дніпропетровська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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