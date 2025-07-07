ДТП з автобусом на Дніпропетровщині: кількість постраждалих зросла до 28 7 липня 2025
Київ • УНН
У Дніпропетровській області перекинувся двоповерховий пасажирський автобус. Внаслідок ДТП загинув чоловік, 28 людей звернулися за медичною допомогою.
Кількість постраждалих внаслідок ДТП з пасажирським автобусом у Дніпропетровській області сягнула 28, повідомили у ГУ ДСНС в області у понеділок, пише УНН.
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Повідомляється, що вранці перекинувся двоповерховий пасажирський автобус поблизу селища Петриківка Дніпровського району.
Надзвичайники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували шістьох людей та передали працівникам екстреної медичної допомоги.
На жаль, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув чоловік. За медичною допомогою до лікувальних закладів звернулось 28 людей
Рятувальники ліквідували наслідки ДТП за участі пасажирського автобусу.
Раніше повідомлялося про загиблого та 17 постраждалих.
Автобус перекинувся на Дніпропетровщині: загинув пасажир, 17 постраждалих07.07.25, 09:24 • 672 перегляди