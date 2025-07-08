Кількість постраждалих у ДТП з автобусом Київ-Дніпро зросла до 33 8 липня 2025
Київ • УНН
У Дніпропетровській області зросла кількість постраждалих у ДТП з автобусом Київ-Дніпро до 33 осіб, одна людина загинула. Аварія сталася 7 липня поблизу села Петриківка, де водій не впорався з керуванням.
У Дніпропетровській області кількість постраждалих внаслідок ДТП з автобусом 7 липня зросла до 33, одна людина загинула, повідомили у ДСНС України у середу, пише УНН.
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ДТП сталася о 04:50 7 липня поблизу села Петриківка Дніпровського району. На автодорозі "Дніпро-Решетилівка" водій автобуса "Київ – Дніпро" не впоравшись з керуванням та допустив перекидання.
Загинула 1 особа та 33 особи постраждало
Вказано, що 5 осіб деблоковано підрозділом ДСНС.
Раніше було відомо про 28 постраждалих та одну загиблу людину.
ДТП з автобусом на Дніпропетровщині: кількість постраждалих зросла до 2807.07.25, 09:49 • 1031 перегляд