Кількість постраждалих у ДТП з автобусом Київ-Дніпро зросла до 33 8 липня 2025

У Дніпропетровській області кількість постраждалих внаслідок ДТП з автобусом 7 липня зросла до 33, одна людина загинула, повідомили у ДСНС України у середу, пише УНН.

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ДТП сталася о 04:50 7 липня поблизу села Петриківка Дніпровського району. На автодорозі "Дніпро-Решетилівка" водій автобуса "Київ – Дніпро" не впоравшись з керуванням та допустив перекидання.

Загинула 1 особа та 33 особи постраждало - повідомили у ДСНС.

Вказано, що 5 осіб деблоковано підрозділом ДСНС.

Раніше було відомо про 28 постраждалих та одну загиблу людину.

ДТП з автобусом на Дніпропетровщині: кількість постраждалих зросла до 28