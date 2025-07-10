Рекорд почти за 60 лет: во Львове зафиксированы осадки на уровне 115% месячной нормы

Чрезвычайные дожди на западе Украины: во Львове, по данным метеорологов, количество осадков составило 115% месячной нормы. Ситуация сложная, поэтому для оперативной ликвидации последствий задействованы значительные силы городских и коммунальных служб. Об этом пишет пресс-служба Львовского городского совета, передает УНН.

Детали

Ночью и утром 10 июля во Львове выпало рекордное количество осадков. По данным горсовета:

110,2 мм за 12 часов, что составляет 115% месячной нормы. - пишет пресс-служба городской администрации.

Для сравнения:

предыдущий рекорд в городе зафиксирован еще в 1966 году;

по данным почти 60-летней давности, тогда речь шла о достижении уровня в 86,3 мм/сутки.

Что касается текущей ситуации, сообщается о переполнении русла реки Зубра, реки Марунька (г. Винники). Также полноводной стала река Вишенка, которая тоже выходит из берегов.

Улично-дорожные сети страдают от подтоплений; зафиксировано падение 9 деревьев и 4 крупных веток.

Напомним

УНН передавал сообщение мэра города Львова, Андрея Садового:

Из-за мощных дождей во Львове продолжается подтопление. Есть места, где вода достигает почти 3 метров - речь идет о нежилых зонах. - написал Садовый.

По данным метеорологов и властей, наибольшее количество осадков зафиксировали во Львове. В городе подтопило 9 улиц и 25 крыш. Кое-где наблюдаются сбои в работе светофоров. Работы по ликвидации последствий продолжаются;

На Львовщине рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего 32 человека получили травмы. Водитель автобуса, совершая обгон, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение.