Рекорд почти за 60 лет: во Львове зафиксированы осадки на уровне 115% месячной нормы

$41.770.07
48.840.21
ukenru
Позволит привлечь до €10 млрд на восстановление: ЕС запускает новый фонд с €3 млрд на гарантии и гранты для Украины
10:35 • 1398 просмотра
Позволит привлечь до €10 млрд на восстановление: ЕС запускает новый фонд с €3 млрд на гарантии и гранты для Украины
09:06 • 7405 просмотра
Убийство сотрудника СБУ в Киеве: открыто уголовное производство
05:46 • 18132 просмотра
Полицейская среди жертв атаки рф на Киев: показали последствия
05:30 • 46253 просмотра
Еврокубковый поход "Шахтера": анонс матча против "Ильвеса", где смотреть и кто фаворит
Эксклюзив
10 июля, 05:21 • 24383 просмотра
Конференция по восстановлению Украины в Риме: какой помощи стоит ожидать и какие суммы нужны нашему государству
9 июля, 18:25 • 51465 просмотра
Поставки оружия в Украину и усиление санкций: Зеленский раскрыл детали встречи с Келлогом
9 июля, 14:59 • 145007 просмотра
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах
Эксклюзив
9 июля, 13:32 • 78677 просмотра
"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн
9 июля, 13:09 • 83443 просмотра
Инфляция в Украине замедлилась до 14,3%. Фрукты подорожали, овощи - подешевели
Эксклюзив
9 июля, 12:49 • 109645 просмотра
Вместо всесторонней проверки – фрагментарные пазлы: как обычные закупки авиационного предприятия превратились в основание для обвинений
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+29°
5.8м/с
53%
742мм
Популярные новости
Киевляне транслировали в соцсети работу ПВО во время ночной атаки "Шахедов"10 июля, 01:55 • 8580 просмотра
Атака рф на Киев: 16 пострадавших, уничтожена амбулатория10 июля, 05:10 • 23377 просмотра
Львов страдает от масштабных подтоплений из-за ливня: местами вода достигает почти 3 метров06:16 • 11975 просмотра
Для восстановления Украины нужен новый "План Маршалла" - Келлог07:25 • 3001 просмотра
Смертельная стрельба в Киеве: убит полковник СБУ Иван Воронич08:58 • 7438 просмотра
публикации
Еврокубковый поход "Шахтера": анонс матча против "Ильвеса", где смотреть и кто фаворит 05:30 • 46246 просмотра
Defence City: кто получит льготы, а кто может оказаться за бортом9 июля, 17:25 • 60304 просмотра
В Украине активизировалась борьба с коррупцией: почему главную роль играют СБУ, ГБР, БЭБ, Нацпол и прокуратура, а не НАБУ9 июля, 17:01 • 66279 просмотра
"Цены на лекарства не упали, аптеки в минусе": Сердюк объяснил последствия отмены маркетинговых договоров9 июля, 16:16 • 72793 просмотра
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах9 июля, 14:59 • 145002 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Андрей Сибига
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Рим
Франция
Реклама
УНН Lite
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 137514 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 267150 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 446747 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 275837 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 384500 просмотра
Актуальное
Ми-8
MIM-104 Patriot
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Рейс 17 Malaysia Airlines

Рекорд почти за 60 лет: во Львове зафиксированы осадки на уровне 115% месячной нормы

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Во Львове 10 июля выпало рекордное количество осадков – 110,2 мм за 12 часов, что составляет 115% месячной нормы. Это превысило предыдущий рекорд 1966 года, вызвав подтопление улиц и рек.

Рекорд почти за 60 лет: во Львове зафиксированы осадки на уровне 115% месячной нормы

Чрезвычайные дожди на западе Украины: во Львове, по данным метеорологов, количество осадков составило 115% месячной нормы. Ситуация сложная, поэтому для оперативной ликвидации последствий задействованы значительные силы городских и коммунальных служб. Об этом пишет пресс-служба Львовского городского совета, передает УНН.

Детали

Ночью и утром 10 июля во Львове выпало рекордное количество осадков. По данным горсовета:

110,2 мм за 12 часов, что составляет 115% месячной нормы.

- пишет пресс-служба городской администрации.

Для сравнения:

  • предыдущий рекорд в городе зафиксирован еще в 1966 году;
    • по данным почти 60-летней давности, тогда речь шла о достижении уровня в 86,3 мм/сутки.

      Что касается текущей ситуации, сообщается о переполнении русла реки Зубра, реки Марунька (г. Винники). Также полноводной стала река Вишенка, которая тоже выходит из берегов.

      Улично-дорожные сети страдают от подтоплений; зафиксировано падение 9 деревьев и 4 крупных веток.

      Напомним

      УНН передавал сообщение мэра города Львова, Андрея Садового:

      Из-за мощных дождей во Львове продолжается подтопление. Есть места, где вода достигает почти 3 метров - речь идет о нежилых зонах.

      - написал Садовый.

      По данным метеорологов и властей, наибольшее количество осадков зафиксировали во Львове. В городе подтопило 9 улиц и 25 крыш. Кое-где наблюдаются сбои в работе светофоров. Работы по ликвидации последствий продолжаются;

      На Львовщине рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего 32 человека получили травмы. Водитель автобуса, совершая обгон, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение.

      Игорь Тележников

      Игорь Тележников

      ОбществоПогода и окружающая среда
      Андрей Садовый
      Львов
      Tesla
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      .
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      S&P 500
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      ,
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      Brent Oil
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      .
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      Gold
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      ,
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      Gas TTF
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      .
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9