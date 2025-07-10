Последствия урагана в Киевской области: обесточены десятки тысяч хозяйств в ряде общин
Киев • УНН
В Киевской области из-за урагана, грозы, града и дождя обесточены более 57 тысяч клиентов в шести общинах. Энергетики работают в усиленном режиме для восстановления электроснабжения.
Больше всего пострадали общины: Барышевка, Борисполь, Бровары, Переяслав, Яготин, Згуровка. Сложные погодные условия пока продолжаются, но энергетики в усиленном режиме работают над восстановлением.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской ОВА.
Детали
Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома. отметил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник.
Сейчас известно, что из-за сильного урагана, грозы, града и дождя, прошедшихся по левобережной части:
Обесточено более 57 тысяч клиентов.
Больше всего пострадали такие общины, как:
- Барышевка.
- Борисполь.
- Бровары.
- Переяслав.
- Яготин.
- Згуровка.
По прогнозам синоптиков, сложные погодные условия продлятся до конца суток
Дополнение
Бригады ДТЭК Киевские региональные электросети работают круглосуточно в усиленном режиме.
Напомним
Непогода затронула восемь областей в Украине, повалив деревья, повредив крыши и оставив людей без света, сообщили в ГСЧС Украины.
Рекорд почти за 60 лет: во Львове зафиксированы осадки на уровне 115% месячной нормы10.07.25, 13:25 • 877 просмотров