Последствия урагана в Киевской области: обесточены десятки тысяч хозяйств в ряде общин

$41.770.07
48.840.21
ukenru
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
14:43 • 62908 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
13:59 • 78424 просмотра
Без самолетостроения нет полной обороны: почему авиация должна быть в Defence City
13:33 • 42761 просмотра
Украина привлекла 10 млрд евро: Зеленский заявил, что на Конференции по восстановлению подписано 200 соглашений
Эксклюзив
13:06 • 41394 просмотра
Отмена маркетинга уничтожает аптеки – экономист Кушнирук
10 июля, 11:35 • 34799 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине за июнь достигло максимума за три года: миссия ООН по правам человека
10 июля, 10:35 • 65688 просмотра
ЕС запускает новый фонд для восстановления Украины и объявил о возможности привлечь до €10 млрд
10 июля, 09:06 • 26963 просмотра
Убийство сотрудника СБУ в Киеве: открыто уголовное производство
10 июля, 05:46 • 30960 просмотра
Полицейская среди жертв атаки рф на Киев: показали последствия
10 июля, 05:30 • 97154 просмотра
Еврокубковый поход "Шахтера": анонс матча против "Ильвеса", где смотреть и кто фаворит
Эксклюзив
10 июля, 05:21 • 29437 просмотра
Конференция по восстановлению Украины в Риме: какой помощи стоит ожидать и какие суммы нужны нашему государству
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.2м/с
54%
743мм
Популярные новости
Смертельная стрельба в Киеве: убит полковник СБУ Иван Воронич10 июля, 08:58 • 53341 просмотра
Британия сообщила о крупном оборонном соглашении с Украиной: предусматривает более 5000 ракет ПВО10 июля, 11:50 • 14701 просмотра
Судебная тишина и зарплата 641 тысяча гривен: что известно о деле главного юриста НБУ Александра Зимы10 июля, 12:07 • 78082 просмотра
Пекин отреагировал на задержание в Украине китайцев за попытку передачи секретных данных о ракетном комплексе "Нептун"14:36 • 36214 просмотра
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку15:21 • 45765 просмотра
публикации
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку15:21 • 46185 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
14:43 • 62847 просмотра
Без самолетостроения нет полной обороны: почему авиация должна быть в Defence City
Эксклюзив
13:59 • 78381 просмотра
Судебная тишина и зарплата 641 тысяча гривен: что известно о деле главного юриста НБУ Александра Зимы10 июля, 12:07 • 78488 просмотра
Еврокубковый поход "Шахтера": анонс матча против "Ильвеса", где смотреть и кто фаворит 10 июля, 05:30 • 97127 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Дональд Трамп
Елена Зеленская
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Рим
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за продажи винодельни17:43 • 5140 просмотра
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 159617 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 287875 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 465710 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 293386 просмотра
Актуальное
R-360 Нептун
MIM-104 Patriot
Старлинк
Signal
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Последствия урагана в Киевской области: обесточены десятки тысяч хозяйств в ряде общин

Киев • УНН

 • 136 просмотра

В Киевской области из-за урагана, грозы, града и дождя обесточены более 57 тысяч клиентов в шести общинах. Энергетики работают в усиленном режиме для восстановления электроснабжения.

Последствия урагана в Киевской области: обесточены десятки тысяч хозяйств в ряде общин

Больше всего пострадали общины: Барышевка, Борисполь, Бровары, Переяслав, Яготин, Згуровка. Сложные погодные условия пока продолжаются, но энергетики в усиленном режиме работают над восстановлением.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской ОВА.

Детали

 Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома. отметил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник.

Сейчас известно, что из-за сильного урагана, грозы, града и дождя, прошедшихся по левобережной части:

Обесточено более 57 тысяч клиентов. 

- сообщил Калашник. 

Больше всего пострадали такие общины, как:

  1. Барышевка.
    1. Борисполь.
      1. Бровары.
        1. Переяслав.
          1. Яготин.
            1. Згуровка.

              По прогнозам синоптиков, сложные погодные условия продлятся до конца суток

              - информируют в ОВА Киевской области. 

              Дополнение

              Бригады ДТЭК Киевские региональные электросети работают круглосуточно в усиленном режиме.

              Напомним

              Непогода затронула восемь областей в Украине, повалив деревья, повредив крыши и оставив людей без света, сообщили в ГСЧС Украины.

              Рекорд почти за 60 лет: во Львове зафиксированы осадки на уровне 115% месячной нормы10.07.25, 13:25 • 877 просмотров

              Игорь Тележников

              Игорь Тележников

              Киевская областьПогода и окружающая среда
              Киевская область
              ДТЭК
              Борисполь
              Украина
              Бровары
              Tesla
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              .
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              S&P 500
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              ,
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              Brent Oil
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              .
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              Gold
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              ,
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              Gas TTF
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              .
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9