Последствия урагана в Киевской области: обесточены десятки тысяч хозяйств в ряде общин

Больше всего пострадали общины: Барышевка, Борисполь, Бровары, Переяслав, Яготин, Згуровка. Сложные погодные условия пока продолжаются, но энергетики в усиленном режиме работают над восстановлением.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской ОВА.

Детали

Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома. отметил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник.

Сейчас известно, что из-за сильного урагана, грозы, града и дождя, прошедшихся по левобережной части:

Обесточено более 57 тысяч клиентов. - сообщил Калашник.

Больше всего пострадали такие общины, как:

Барышевка. Борисполь. Бровары. Переяслав. Яготин. Згуровка.

По прогнозам синоптиков, сложные погодные условия продлятся до конца суток - информируют в ОВА Киевской области.

Дополнение

Бригады ДТЭК Киевские региональные электросети работают круглосуточно в усиленном режиме.

Напомним

Непогода затронула восемь областей в Украине, повалив деревья, повредив крыши и оставив людей без света, сообщили в ГСЧС Украины.

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