Наче апокаліпсис: у Харкові негода повалила дерева, а блискавка, ймовріно, влучила у підстанцію
Київ • УНН
У Харкові вирує негода, спричинивши падіння дерев біля круга на Гагаріна та Нікольського. Також повідомляється про можливе влучання блискавки в підстанцію та проблеми з освітленням у центрі міста, хоча ця інформація ще не підтверджена.
Харків накрила негода. У соцмережах повідомляють про повалені дерева та ймовірне влучання блискавки в підстанцію, передає УНН.
"У місті наче апокаліпсис", - повідомляють харківські пабліки.
Користувачі повідомляють, що блискавка, ймовірно, влучила у підстанцію, а також проблеми із освітленням у центрі міста. Проте наразі дана інформація не підтверджена.
"Вже точно відомо про повалені дерева біля круга на Гагаріна та біля Нікольського", - йдеться у повідомленні.
Негода паралізувала Черкащину: повалені дерева та знеструмлені села11.07.25, 03:48 • 30143 перегляди