Наче апокаліпсис: у Харкові негода повалила дерева, а блискавка, ймовріно, влучила у підстанцію

Харків накрила негода. У соцмережах повідомляють про повалені дерева та ймовірне влучання блискавки в підстанцію, передає УНН.

"У місті наче апокаліпсис", - повідомляють харківські пабліки.

Користувачі повідомляють, що блискавка, ймовірно, влучила у підстанцію, а також проблеми із освітленням у центрі міста. Проте наразі дана інформація не підтверджена.

"Вже точно відомо про повалені дерева біля круга на Гагаріна та біля Нікольського", - йдеться у повідомленні.

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