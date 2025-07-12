Дерево впало на дитину в Харкові: 7-річна дівчинка госпіталізована

У Харкові під час негоди постраждала дитина. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

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Він уточнив, що на 7-річну дівчинку впало дерево в Основ'янському районі міста.

Дитину госпіталізували. Медики надають всю необхідну допомогу - розповів Синєгубов.

Він закликав харків'ян та мешканців області бути обачними та обережними поблизу дерев та ліній електропередачі.

Нагадаємо

Внаслідок негоди в с. Першотравневе Зміївської громади на 56-річну жінку впало дерево, вона загинула. Ще троє людей постраждали внаслідок обвалу даху у приватному будинку в Салтівському районі Харкова.

Наче апокаліпсис: у Харкові негода повалила дерева, а блискавка, ймовріно, влучила у підстанцію