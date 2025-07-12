Дерево впало на дитину в Харкові: 7-річна дівчинка госпіталізована
Київ • УНН
У Харкові 7-річна дівчинка постраждала через падіння дерева в Основ'янському районі. Дитину госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.
У Харкові під час негоди постраждала дитина. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
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Він уточнив, що на 7-річну дівчинку впало дерево в Основ'янському районі міста.
Дитину госпіталізували. Медики надають всю необхідну допомогу
Він закликав харків'ян та мешканців області бути обачними та обережними поблизу дерев та ліній електропередачі.
Нагадаємо
Внаслідок негоди в с. Першотравневе Зміївської громади на 56-річну жінку впало дерево, вона загинула. Ще троє людей постраждали внаслідок обвалу даху у приватному будинку в Салтівському районі Харкова.
Наче апокаліпсис: у Харкові негода повалила дерева, а блискавка, ймовріно, влучила у підстанцію12.07.25, 20:57 • 3490 переглядiв