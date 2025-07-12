Негода на Харківщині: є загибла та поранені, знеструмлено кілька населених пунктів, в облцентрі машини "плавають" вулицями
Київ • УНН
У Харкові та області вирує негода зі зливою та шквальним вітром до 20 м/с, що призвело до знеструмлення населених пунктів. Місцеві пабліки повідомляють про влучання блискавки в електричку, пошкодження підстанції, повалені дерева та дахи.
В Харкові та області вирує негода - потужна злива і шквальний вітер до 20 м/с. Про це повідомляє УНН із посиланням на керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова та місцеві Telegram-канали.
Деталі
За словами Синєгубова, наразі частково знеструмлена Балаклія. Борщівка та Вербівка знеструмлені повністю.
Будьте обачними та обережними поблизу дерев та ліній електропередачі. Дотримуйтесь правил безпеки під час перебування на вулиці
Згодом він розповів, що внаслідок негоди в с. Першотравневе Зміївської громади на 56-річну жінку впало дерево, вона загинула. Ще троє людей постраждали внаслідок обвалу даху у приватному будинку в Салтівському районі Харкова.
Сильна злива, град та шквальні пориви вітру спричинили падіння електроопор та пошкодження дахів будинків. Також по місту багато повалених дерев
Тим часом місцеві пабліки інформують, що блискавка влучила в електричку. Також пошкоджено підстанцію в Харкові, через що в деяких районах міста зникло світло.
Шторм зриває дерева та дахи в місті, в деяких районах Харкова зникло водопостачання.
"Харків перетворюється на Венецію - машини плавають вулицями міста", - йдеться в одному з дописів.
Нагадаємо
Напередодні на Київщині через буревій, грозу, град та дощ було знеструмлено понад 57 тисяч клієнтів у шести громадах.
Також сильна гроза та шквальний вітер спричинили повалення дерев у Черкасах, ускладнивши рух. У Золотоніській громаді буревій пошкодив дахи та обірвав лінії електропередач, залишивши всі села без світла.
Буревій на Рівненщині повалив дерева, пошкодив будинки та залишив без світла 13 населених пунктів07.07.25, 22:31 • 15129 переглядiв