Негода на Харківщині: є загибла та поранені, знеструмлено кілька населених пунктів, в облцентрі машини "плавають" вулицями

В Харкові та області вирує негода - потужна злива і шквальний вітер до 20 м/с. Про це повідомляє УНН із посиланням на керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова та місцеві Telegram-канали.

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За словами Синєгубова, наразі частково знеструмлена Балаклія. Борщівка та Вербівка знеструмлені повністю.

Будьте обачними та обережними поблизу дерев та ліній електропередачі. Дотримуйтесь правил безпеки під час перебування на вулиці - написав Синєгубов.

Згодом він розповів, що внаслідок негоди в с. Першотравневе Зміївської громади на 56-річну жінку впало дерево, вона загинула. Ще троє людей постраждали внаслідок обвалу даху у приватному будинку в Салтівському районі Харкова.

Сильна злива, град та шквальні пориви вітру спричинили падіння електроопор та пошкодження дахів будинків. Також по місту багато повалених дерев - зазначив керівник ОВА.

Тим часом місцеві пабліки інформують, що блискавка влучила в електричку. Також пошкоджено підстанцію в Харкові, через що в деяких районах міста зникло світло.

Шторм зриває дерева та дахи в місті, в деяких районах Харкова зникло водопостачання.

"Харків перетворюється на Венецію - машини плавають вулицями міста", - йдеться в одному з дописів.

Нагадаємо

Напередодні на Київщині через буревій, грозу, град та дощ було знеструмлено понад 57 тисяч клієнтів у шести громадах.

Також сильна гроза та шквальний вітер спричинили повалення дерев у Черкасах, ускладнивши рух. У Золотоніській громаді буревій пошкодив дахи та обірвав лінії електропередач, залишивши всі села без світла.

Буревій на Рівненщині повалив дерева, пошкодив будинки та залишив без світла 13 населених пунктів