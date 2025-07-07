Буревій на Рівненщині повалив дерева, пошкодив будинки та залишив без світла 13 населених пунктів

На Рівненщині буревій пошкодив покрівлі будинків, а також у Дубенському та Вараському районах є повалені дерева. 13 населених пунктів Рівненщини знеструмлені повністю, ще 3 - частково. Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає УНН.

Буревій пронісся над Рівненщиною. За попередньою інформацією, ситуація така: у Дубенському районі більше ніж у 10 житлових будинках пошкоджена покрівля, крім цього, у Дубенському та Вараському районах є повалені дерева. На місці працюють представники ДСНС. Люди під час негоди травм не зазнали - йдеться в повідомленні.

Коваль закликав жителів області під час буревію не нехтувати елементарними правилами безпеки. Зокрема, не ходити та не паркуватися під лініями електропередач, великими деревами та рекламними щитами. Не підходити та не чіпати обірвані дроти. У разі необхідності, звертатися до рятувальників.

Згодом він також додав, що станом на 22:00 13 населених пунктів Рівненщини знеструмлені повністю, ще 3 - частково.

Без світла 2553 абоненти в усіх районах області. Бригади енергетиків працюють над тим, щоб якомога швидше повернути електропостачання в оселі жителів краю - зазначив Коваль.

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У Львові сильна буря з грозою та шквальним вітром. Зокрема, негода повалила декілька дерев, у місті фіксуються відключення світла.