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Рішення призупинити постачання зброї Україні ухвалено в рамках стандартної перевірки Пентагоном усієї військової допомоги - Білий дім
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Буревій на Рівненщині повалив дерева, пошкодив будинки та залишив без світла 13 населених пунктів

Київ • УНН

 • 925 перегляди

На Рівненщині буревій пошкодив покрівлі понад 10 житлових будинків у Дубенському районі та повалив дерева у Дубенському і Вараському районах. 13 населених пунктів повністю знеструмлені, ще 3 – частково, без світла 2553 абоненти.

Буревій на Рівненщині повалив дерева, пошкодив будинки та залишив без світла 13 населених пунктів

На Рівненщині буревій пошкодив покрівлі будинків, а також у Дубенському та Вараському районах є повалені дерева. 13 населених пунктів Рівненщини знеструмлені повністю, ще 3 - частково. Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає УНН.

Буревій пронісся над Рівненщиною. За попередньою інформацією, ситуація така: у Дубенському районі більше ніж у 10 житлових будинках пошкоджена покрівля, крім цього, у Дубенському та Вараському районах є повалені дерева. На місці працюють представники ДСНС. Люди під час негоди травм не зазнали 

- йдеться в повідомленні.

Коваль закликав жителів області під час буревію не нехтувати елементарними правилами безпеки. Зокрема, не ходити та не паркуватися під лініями електропередач, великими деревами та рекламними щитами. Не підходити та не чіпати обірвані дроти. У разі необхідності, звертатися до рятувальників.

Згодом він також додав, що станом на 22:00 13 населених пунктів Рівненщини знеструмлені повністю, ще 3 - частково.

Без світла 2553 абоненти в усіх районах області. Бригади енергетиків працюють над тим, щоб якомога швидше повернути електропостачання в оселі жителів краю 

- зазначив Коваль.

Нагадаємо

У Львові сильна буря з грозою та шквальним вітром. Зокрема, негода повалила декілька дерев, у місті фіксуються відключення світла.

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП
Рівненська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Львів
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