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Відключення світла, повалені дерева: у Львові вирує негода

Київ • УНН

 • 700 перегляди

У Львові вирує сильна буря з грозою та шквальним вітром, що призвела до падіння дерев та відключень електроенергії. Мер Андрій Садовий закликав мешканців залишатися в безпечних місцях.

Відключення світла, повалені дерева: у Львові вирує негода

У Львові сильна буря з грозою та шквальним вітром. Зокрема, негода повалила декілька дерев, у місті фіксуються відключення світла. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає УНН.

Увага, Львів. У місті - сильна буря з грозою та шквальним вітром. Залишайтеся в безпечних місцях, не ховайтеся під деревами чи рекламними конструкціями 

- написав Садовий.

Згодом він повідомив, що біля університету Франка впало дерево. На щастя, ніхто не постраждав.

Водночас місцеві Telegram-канали публікують фото негоди у місті. Зокрема, на вулиці Богуна повалене дерево перегородило дорогу, а також дерева повалило по вулицях Лукаша, а також на трасі Київ-Чоп у Львівському та Стрийському районах. Окрім дерев обвалюються і фасади.

Окрім того, повідомляється і про відключення світла.

Нагадаємо

У Чернівецькій області рятувальники продовжують ліквідацію наслідків негоди. Через сильний буревій і грозу, що прокотилися регіоном 7 липня, знеструмлено дві підстанції та пошкоджено кілька високовольтних опор. Без світла залишилися понад 30 тисяч споживачів у Чернівцях та кількох селах області.

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП
Чернівецька область
Андрій Садовий
Чернівці
Львів
Київ
Tesla
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