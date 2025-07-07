Відключення світла, повалені дерева: у Львові вирує негода

У Львові сильна буря з грозою та шквальним вітром. Зокрема, негода повалила декілька дерев, у місті фіксуються відключення світла. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає УНН.

Увага, Львів. У місті - сильна буря з грозою та шквальним вітром. Залишайтеся в безпечних місцях, не ховайтеся під деревами чи рекламними конструкціями - написав Садовий.

Згодом він повідомив, що біля університету Франка впало дерево. На щастя, ніхто не постраждав.

Водночас місцеві Telegram-канали публікують фото негоди у місті. Зокрема, на вулиці Богуна повалене дерево перегородило дорогу, а також дерева повалило по вулицях Лукаша, а також на трасі Київ-Чоп у Львівському та Стрийському районах. Окрім дерев обвалюються і фасади.

Окрім того, повідомляється і про відключення світла.

Нагадаємо

У Чернівецькій області рятувальники продовжують ліквідацію наслідків негоди. Через сильний буревій і грозу, що прокотилися регіоном 7 липня, знеструмлено дві підстанції та пошкоджено кілька високовольтних опор. Без світла залишилися понад 30 тисяч споживачів у Чернівцях та кількох селах області.