Відключення світла, повалені дерева: у Львові вирує негода
Київ • УНН
У Львові вирує сильна буря з грозою та шквальним вітром, що призвела до падіння дерев та відключень електроенергії. Мер Андрій Садовий закликав мешканців залишатися в безпечних місцях.
У Львові сильна буря з грозою та шквальним вітром. Зокрема, негода повалила декілька дерев, у місті фіксуються відключення світла. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає УНН.
Увага, Львів. У місті - сильна буря з грозою та шквальним вітром. Залишайтеся в безпечних місцях, не ховайтеся під деревами чи рекламними конструкціями
Згодом він повідомив, що біля університету Франка впало дерево. На щастя, ніхто не постраждав.
Водночас місцеві Telegram-канали публікують фото негоди у місті. Зокрема, на вулиці Богуна повалене дерево перегородило дорогу, а також дерева повалило по вулицях Лукаша, а також на трасі Київ-Чоп у Львівському та Стрийському районах. Окрім дерев обвалюються і фасади.
Окрім того, повідомляється і про відключення світла.
Нагадаємо
У Чернівецькій області рятувальники продовжують ліквідацію наслідків негоди. Через сильний буревій і грозу, що прокотилися регіоном 7 липня, знеструмлено дві підстанції та пошкоджено кілька високовольтних опор. Без світла залишилися понад 30 тисяч споживачів у Чернівцях та кількох селах області.