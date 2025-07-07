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Отключение света, поваленные деревья: во Львове бушует непогода

Киев • УНН

 • 436 просмотра

Во Львове бушует сильная буря с грозой и шквальным ветром, что привело к падению деревьев и отключениям электроэнергии. Мэр Андрей Садовый призвал жителей оставаться в безопасных местах.

Отключение света, поваленные деревья: во Львове бушует непогода

Во Львове сильная буря с грозой и шквальным ветром. В частности, непогода повалила несколько деревьев, в городе фиксируются отключения света. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает УНН.

Внимание, Львов. В городе - сильная буря с грозой и шквальным ветром. Оставайтесь в безопасных местах, не прячьтесь под деревьями или рекламными конструкциями 

- написал Садовый.

Впоследствии он сообщил, что возле университета Франко упало дерево. К счастью, никто не пострадал.

В то же время местные Telegram-каналы публикуют фото непогоды в городе. В частности, на улице Богуна поваленное дерево перегородило дорогу, а также деревья повалило по улицам Лукаша, а также на трассе Киев-Чоп во Львовском и Стрыйском районах. Кроме деревьев обваливаются и фасады.

Кроме того, сообщается и об отключении света.

Напомним

В Черновицкой области спасатели продолжают ликвидацию последствий непогоды. Из-за сильного урагана и грозы, прокатившихся по региону 7 июля, обесточены две подстанции и повреждены несколько высоковольтных опор. Без света остались более 30 тысяч потребителей в Черновцах и нескольких селах области.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Черновицкая область
Андрей Садовый
Черновцы
Львов
Киев
Tesla
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