На Буковині рятувальники ліквідують наслідків негоди: 30 тисяч споживачів без світла, пошкоджено інфраструктуру

У Чернівецькій області рятувальники продовжують ліквідацію наслідків негоди. Через сильний буревій і грозу, що прокотилися регіоном 7 липня, знеструмлено дві підстанції та пошкоджено кілька високовольтних опор. Без світла залишилися понад 30 тисяч споживачів у Чернівцях та кількох селах області. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС у Telegram.

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Повідомляється, що внаслідок раптового погіршення погодних умов на території Чернівецької області зафіксовано численні випадки пошкодження об’єктів критичної та транспортної інфраструктури, а також житлових будинків у громадах.

У Чернівцях рятувальники ліквідували наслідки негоди одразу за п’ятьма адресами. Крім того, надзвичайники працювали у Чернівецькому та Вижницькому районах.

Наразі роботи з ліквідації наслідків негоди тривають ще у 5 населених пунктах області.

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