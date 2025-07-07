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На Буковині рятувальники ліквідують наслідків негоди: 30 тисяч споживачів без світла, пошкоджено інфраструктуру

Київ • УНН

 • 101 перегляди

У Чернівецькій області триває ліквідація наслідків негоди 7 липня, що залишила без світла понад 30 тисяч споживачів. Пошкоджено дві підстанції та кілька високовольтних опор, роботи тривають у 5 населених пунктах.

На Буковині рятувальники ліквідують наслідків негоди: 30 тисяч споживачів без світла, пошкоджено інфраструктуру

У Чернівецькій області рятувальники продовжують ліквідацію наслідків негоди. Через сильний буревій і грозу, що прокотилися регіоном 7 липня, знеструмлено дві підстанції та пошкоджено кілька високовольтних опор. Без світла залишилися понад 30 тисяч споживачів у Чернівцях та кількох селах області. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС у Telegram.

Деталі

Повідомляється, що внаслідок раптового погіршення погодних умов на території Чернівецької області зафіксовано численні випадки пошкодження об’єктів критичної та транспортної інфраструктури, а також житлових будинків у громадах.

У Чернівцях рятувальники ліквідували наслідки негоди одразу за п’ятьма адресами. Крім того, надзвичайники працювали у Чернівецькому та Вижницькому районах.

Наразі роботи з ліквідації наслідків негоди тривають ще у 5 населених пунктах області.

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Лілія Набока

Лілія Набока

СуспільствоПодіїПогода та довкілля
Чернівецька область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Чернівці
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