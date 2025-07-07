На Буковине спасатели ликвидируют последствия непогоды: 30 тысяч потребителей без света, повреждена инфраструктура

В Черновицкой области спасатели продолжают ликвидацию последствий непогоды. Из-за сильного урагана и грозы, прокатившихся по региону 7 июля, обесточены две подстанции и повреждены несколько высоковольтных опор. Без света остались более 30 тысяч потребителей в Черновцах и нескольких селах области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС в Telegram.

Детали

Сообщается, что в результате внезапного ухудшения погодных условий на территории Черновицкой области зафиксированы многочисленные случаи повреждения объектов критической и транспортной инфраструктуры, а также жилых домов в общинах.

В Черновцах спасатели ликвидировали последствия непогоды сразу по пяти адресам. Кроме того, чрезвычайники работали в Черновицком и Выжницком районах.

Сейчас работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются еще в 5 населенных пунктах области.

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