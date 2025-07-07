В Италии из-за мощного шторма погибла женщина

Мощная буря накрыла север Италии после нескольких дней сильной жары. В результате непогоды вблизи Милана погибла 63-летняя женщина, на которую во время прогулки упало дерево. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 63-летняя женщина погибла в результате падения дерева в городке Робеккетто-кон-Индуно, к западу от Милана, возвращаясь с прогулки с двумя другими людьми, которые получили ранения в результате инцидента и были госпитализированы.

Пожарные сообщили, что на данный момент ликвидировали около 50 чрезвычайных ситуаций, еще 37 остаются нерешенными. Большинство вызовов связаны с опасными деревьями, затопленными подвалами и тавернами, а также с рекламными щитами, которые повалили сильные порывы ветра.

По данным итальянского информагентства Ansa, сильные дожди также обрушились на восточный регион Венето, где непогода затронула районы вокруг городов Беллуно и Виченца, а также некоторые части Тосканы, где также сообщалось о падении деревьев.

Пока на севере страны льют дожди и бушуют штормы, температура в большей части южной и центральной Италии, в частности в Риме, держится около 30 градусов Цельсия.

Большая часть Европы страдает от ранней летней жары, которую чиновники связывают по меньшей мере с восемью смертями на континенте.

Напомним

Европа продолжает изнывать от сильной жары, вызванной тепловым куполом, принося красные и янтарные предупреждения. Во Франции и Германии температура достигает 39°C, а изменение климата усиливает интенсивность волн жары, что угрожает здоровью и нагружает энергосистемы.

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