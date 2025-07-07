В Італії через потужний шторм загинула жінка
Київ • УНН
Потужна буря накрила північ Італії після спеки, спричинивши загибель 63-річної жінки в Робеккетто-кон-Індуно через падіння дерева. Пожежники ліквідували близько 50 надзвичайних ситуацій, пов'язаних з негодою.
Потужна буря накрила північ Італії після кількох днів сильної спеки. Внаслідок негоди поблизу Мілана загинула 63-річна жінка, на яку під час прогулянки впало дерево. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що 63-річна жінка загинула внаслідок падіння дерева в містечку Робеккетто-кон-Індуно, на захід від Мілана, повертаючись з прогулянки з двома іншими людьми, які отримали поранення внаслідок інциденту та були госпіталізовані.
Пожежники повідомили, що наразі ліквідували близько 50 надзвичайних ситуацій, ще 37 залишаються невирішеними. Більшість викликів пов’язані з небезпечними деревами, затопленими підвалами та тавернами, а також із рекламними щитами, які повалили сильні пориви вітру.
За даними італійського інформагентства Ansa, сильні дощі також вдарили по східному регіону Венето, де негода зачепила райони навколо міст Беллуно та Віченца, а також деякі частини Тоскани, де також повідомляли про падіння дерев.
Поки на півночі країни ллють дощі та вирують шторми, температура в більшій частині південної та центральної Італії, зокрема в Римі, тримається близько 30 градусів Цельсія.
Більша частина Європи потерпає від ранньої літньої спеки, яку чиновники пов’язують щонайменше з вісьмома смертями на континенті.
Нагадаємо
Європа продовжує знемагати від сильної спеки, спричиненої тепловим куполом, приносячи червоні та бурштинові попередження. У Франції та Німеччині температура сягає 39°C, а зміна клімату посилює інтенсивність хвиль спеки, що загрожує здоров'ю та навантажує енергосистеми.
Повінь в Техасі: Трамп оголосив надзвичайний стан, кількість загиблих зросла до 6706.07.25, 22:22 • 670 переглядiв