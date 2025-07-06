Повінь в Техасі: Трамп оголосив надзвичайний стан, кількість загиблих зросла до 67 6 липня 2025
Київ • УНН
Кількість загиблих від повені в Техасі досягла 67, включаючи 21 дитину. 11 дівчаток з табору залишаються зниклими безвісти, пошуки тривають третій день. Президент Трамп оголосив надзвичайний стан в окрузі Керр.
Кількість загиблих внаслідок повені у штаті Техас зросла до 67, серед них 21 дитина. 11 дівчаток, які перебували у таборі, що постраждав від повені, досі вважаються зниклими безвісти. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.
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Зазначається, що пошуки дівчаток, які зникли з літнього табору, тривають вже третій день.
Президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, що запровадив надзвичайний стан в окрузі Керр Штату Техас, де сталась повінь. За його словами, це негайно забезпечить рятувальникам необхідні ресурси.
Глави Білого дому також повіжомив, що берегова охорона та рятувальники штату врятували понад 850 життів.
За даними Національної метеорологічної служби, річка Гваделупе піднялася до другого за величиною рівня за всю історію спостережень.
Метеорологи зафіксували, що в центральній частині Техасу за кілька годин випала місячна кількість опадів. Так, в окрузі Хант усього за три години випало близько 6,5 дюймів (16,5 см) дощу, що буває один раз за 100 років.
Нагадаємо
Раптова повінь накрила штат у п'ятницю, 4 липня. Національна метеорологічна служба США оголосила надзвичайну ситуацію для окремих районів округу Керр після інтенсивних дощів, кількість яких сягнула до 30 см.