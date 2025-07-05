Раптова повінь у Техасі: 13 загиблих, десятки дітей зникли безвісти

$41.720.09
49.180.04
ukenru
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 48868 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 94572 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:00 • 50740 перегляди
У КМДА назвали найбільш завантажені перехрестя на столичних дорогах
4 липня, 10:29 • 62279 перегляди
Зеленський повідомив про черговий обмін: більшість була у російському полоні ще з 2022 року
Ексклюзив
4 липня, 05:57 • 93315 перегляди
Чи можна пити крижану воду в сильну спеку: лікарка дала пояснення
3 липня, 23:41 • 185162 перегляди
США не припиняли військову допомогу Україні - Трамп
Ексклюзив
3 липня, 14:02 • 193543 перегляди
За півроку 2025 у Києві було пошкоджено більше будинків, ніж за весь 2024 рік
Ексклюзив
3 липня, 09:27 • 171148 перегляди
Транспортний потік в Києві: у КМДА відповіли, коли вищі шанси потрапити в затори
3 липня, 08:45 • 167724 перегляди
Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки
Ексклюзив
3 липня, 07:48 • 104100 перегляди
В результаті вибуху на Житомирщині пошкоджено близько сотні будівель
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3.2м/с
79%
752мм
Популярнi новини
Голова Пентагону Гегсет односторонньо зупинив поставки військової допомоги Україні - NBC News4 липня, 14:06 • 1759 перегляди
путін готує літо безперервних атак по Україні на тлі скорочення військової допомоги США - ЗМІ4 липня, 16:28 • 10592 перегляди
СБС показали відео атаки на потужності з виробництва бойових частин дронів під москвою4 липня, 17:36 • 2272 перегляди
Атака рф на Київ: аварійно-рятувальні роботи призупинили до завтра4 липня, 17:38 • 2013 перегляди
У Києві та області працюють сили ППО19:26 • 4278 перегляди
Публікації
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 48869 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 94576 перегляди
Техніка між трьома світами: як радянські ГОСТи, українські ДСТУ та стандарти НАТО впливають на модернізацію оборонного сектору4 липня, 13:48 • 83444 перегляди
Імітація реформи та затягування: чому ціни на ліки в Україні досі не знизились4 липня, 13:18 • 89544 перегляди
“Внутрішній інтерес”: хто в АРМА може лобіювати компанію з російським слідом “Алакор Сіті” у конкурсі за “Гулівер”3 липня, 14:09 • 192731 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Синєгубов Олег Васильович
Рафаель Гроссі
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Пентагон
Кривий Ріг
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 125729 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 156877 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 131985 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів2 липня, 14:39 • 133022 перегляди
Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон2 липня, 12:56 • 133403 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot

Раптова повінь у Техасі: 13 загиблих, десятки дітей зникли безвісти

Київ • УНН

 • 424 перегляди

У центрально-південному Техасі раптова повінь вздовж річки Гвадалупе призвела до загибелі щонайменше 13 людей. Близько 20 дітей з місцевого літнього табору вважаються зниклими безвісти після того, як табір накрило водою.

Раптова повінь у Техасі: 13 загиблих, десятки дітей зникли безвісти

У п'ятницю, 4 липня внаслідок раптових повенів вздовж річки Гвадалупе в центрально-південному Техасі (США), загинули щонайменше 13 людей і зникли безвісти з місцевого літнього табору близько 20 дітей. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Деталі

Національна метеорологічна служба США оголосила надзвичайну ситуацію для окремих районів округу Керр після інтенсивних дощів, кількість яких сягнула до 30 см.

Міський чиновник Далтон Райс повідомив журналістам, що екстремальна повінь сталася до світанку, майже без жодного попередження, що унеможливило евакуаційні заходи.

Це сталося дуже швидко, за дуже короткий проміжок часу, який неможливо було передбачити навіть за допомогою радара. Усе відбулося менш ніж за дві години

- сказав Райс.

Шерифська служба округу Керр повідомила, що в районі було виявлено тіла 13 людей, загиблих через катастрофічну повінь.

Віцегубернатор Техасу Ден Патрік на пресконференції заявив, що влада шукає 23 дівчаток, які вважаються зниклими безвісти серед понад 700 дітей, які перебували в літньому таборі, коли близько 4-ї години ранку за місцевим часом його накрила повінь. 

Більшість дітей, за словами влади, у безпеці, однак їх не змогли одразу евакуювати через те, що дороги стали непроїзними через високу воду.

Усі роблять усе можливе, аби врятувати цих дітей

- заявив Роб Келлі, суддя округу Керр та головний обраний посадовець округу, під час брифінгу щодо надзвичайної ситуації кілька годин раніше.

За його словами, найбільше постраждали окремі житлові квартали, стоянки для трейлерів і кемпінги.

Патрік розповів, що рівень річки Гвадалупе піднявся на 26 футів (8 метрів) за 45 хвилин під час потужної зливи. Пошуково-рятувальні групи використовували 14 гелікоптерів і близько десятка дронів для обстеження району, а сотні рятувальників на землі проводили рятувальні операції на деревах і в стрімких водах.

У цих районах прогнозуються додаткові опади. Навіть якщо дощ буде несильним, можуть виникати нові повені. У наступні 24-48 годин зберігається загроза раптових повеней від Сан-Антоніо до Вейко, а також ризики залишаються в західному та центральному Техасі

- попередив Патрік.

Зазначається, що до ліквідації наслідків стихії залучили співробітників Берегової охорони США та Федерального агентства з надзвичайних ситуацій (FEMA), аби допомогти місцевій владі впоратися з кризою.

Нагадаємо

Національний метеорологічний центр Китаю поновив жовтий рівень попередження про високі температури, прогнозуючи понад 37°C у більш ніж 10 провінціях. Водночас, інші 10 провінцій готуються до повеней через рекордні дощі, що спричинили підняття рівня води в річках.

Авіарейси в Сіднеї зупинили зливи та вітер, оголошено попередження про повінь01.07.25, 09:31 • 1421 перегляд

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу
Reuters
Техас
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9