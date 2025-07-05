Раптова повінь у Техасі: 13 загиблих, десятки дітей зникли безвісти

У п'ятницю, 4 липня внаслідок раптових повенів вздовж річки Гвадалупе в центрально-південному Техасі (США), загинули щонайменше 13 людей і зникли безвісти з місцевого літнього табору близько 20 дітей. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

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Національна метеорологічна служба США оголосила надзвичайну ситуацію для окремих районів округу Керр після інтенсивних дощів, кількість яких сягнула до 30 см.

Міський чиновник Далтон Райс повідомив журналістам, що екстремальна повінь сталася до світанку, майже без жодного попередження, що унеможливило евакуаційні заходи.

Це сталося дуже швидко, за дуже короткий проміжок часу, який неможливо було передбачити навіть за допомогою радара. Усе відбулося менш ніж за дві години - сказав Райс.

Шерифська служба округу Керр повідомила, що в районі було виявлено тіла 13 людей, загиблих через катастрофічну повінь.

Віцегубернатор Техасу Ден Патрік на пресконференції заявив, що влада шукає 23 дівчаток, які вважаються зниклими безвісти серед понад 700 дітей, які перебували в літньому таборі, коли близько 4-ї години ранку за місцевим часом його накрила повінь.

Більшість дітей, за словами влади, у безпеці, однак їх не змогли одразу евакуювати через те, що дороги стали непроїзними через високу воду.

Усі роблять усе можливе, аби врятувати цих дітей - заявив Роб Келлі, суддя округу Керр та головний обраний посадовець округу, під час брифінгу щодо надзвичайної ситуації кілька годин раніше.

За його словами, найбільше постраждали окремі житлові квартали, стоянки для трейлерів і кемпінги.

Патрік розповів, що рівень річки Гвадалупе піднявся на 26 футів (8 метрів) за 45 хвилин під час потужної зливи. Пошуково-рятувальні групи використовували 14 гелікоптерів і близько десятка дронів для обстеження району, а сотні рятувальників на землі проводили рятувальні операції на деревах і в стрімких водах.

У цих районах прогнозуються додаткові опади. Навіть якщо дощ буде несильним, можуть виникати нові повені. У наступні 24-48 годин зберігається загроза раптових повеней від Сан-Антоніо до Вейко, а також ризики залишаються в західному та центральному Техасі - попередив Патрік.

Зазначається, що до ліквідації наслідків стихії залучили співробітників Берегової охорони США та Федерального агентства з надзвичайних ситуацій (FEMA), аби допомогти місцевій владі впоратися з кризою.

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