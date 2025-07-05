Внезапное наводнение в Техасе: 13 погибших, десятки детей пропали без вести

В пятницу, 4 июля, в результате внезапных наводнений вдоль реки Гвадалупе в центрально-южном Техасе (США) погибли по меньшей мере 13 человек и пропали без вести из местного летнего лагеря около 20 детей. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Национальная метеорологическая служба США объявила чрезвычайную ситуацию для отдельных районов округа Керр после интенсивных дождей, количество которых достигло 30 см.

Городской чиновник Далтон Райс сообщил журналистам, что экстремальное наводнение произошло до рассвета, почти без всякого предупреждения, что сделало невозможным эвакуационные мероприятия.

Это произошло очень быстро, за очень короткий промежуток времени, который невозможно было предсказать даже с помощью радара. Все произошло менее чем за два часа - сказал Райс.

Шерифская служба округа Керр сообщила, что в районе были обнаружены тела 13 человек, погибших из-за катастрофического наводнения.

Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик на пресс-конференции заявил, что власти ищут 23 девочек, которые считаются пропавшими без вести среди более 700 детей, находившихся в летнем лагере, когда около 4 часов утра по местному времени его накрыло наводнение.

Большинство детей, по словам властей, в безопасности, однако их не смогли сразу эвакуировать из-за того, что дороги стали непроезжими из-за высокой воды.

Все делают все возможное, чтобы спасти этих детей - заявил Роб Келли, судья округа Керр и главный избранный чиновник округа, во время брифинга по чрезвычайной ситуации несколько часов ранее.

По его словам, больше всего пострадали отдельные жилые кварталы, стоянки для трейлеров и кемпинги.

Патрик рассказал, что уровень реки Гвадалупе поднялся на 26 футов (8 метров) за 45 минут во время мощного ливня. Поисково-спасательные группы использовали 14 вертолетов и около десятка дронов для обследования района, а сотни спасателей на земле проводили спасательные операции на деревьях и в стремительных водах.

В этих районах прогнозируются дополнительные осадки. Даже если дождь будет несильным, могут возникать новые наводнения. В следующие 24-48 часов сохраняется угроза внезапных наводнений от Сан-Антонио до Уэйко, а также риски остаются в западном и центральном Техасе - предупредил Патрик.

Отмечается, что к ликвидации последствий стихии привлекли сотрудников Береговой охраны США и Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), чтобы помочь местным властям справиться с кризисом.

Напомним

Национальный метеорологический центр Китая возобновил желтый уровень предупреждения о высоких температурах, прогнозируя более 37°C в более чем 10 провинциях. В то же время, другие 10 провинций готовятся к наводнениям из-за рекордных дождей, вызвавших поднятие уровня воды в реках.

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