Авиарейсы в Сиднее остановили проливные дожди и ветер, объявлено предупреждение о наводнении

Сильный ветер и ливень вынудили авиакомпании отменить многие внутренние рейсы из Сиднея в Австралии во вторник, и, по прогнозам, интенсивная погодная система низкого давления в море может привести к внезапным наводнениям в некоторых частях юго-востока страны, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Qantas Airways отменила не менее 11 внутренних рейсов из Сиднея, а Virgin Australia отменила 12, как показал сайт аэропорта Сиднея. Международные рейсы не пострадали.

"Сегодня на некоторые услуги в сети Virgin Australia повлияла неблагоприятная погода в Сиднее и Ньюкасле", — сообщил представитель Virgin Australia.

Метеорологи сообщили, что порывы ветра со скоростью до 125 км/ч могут обрушиться на прибрежные районы Сиднея во вторник, и что может выпасть до 120 мм осадков, что примерно соответствует среднему показателю за июль.

"Система довольно динамична и довольно сильна, и мы ожидаем, что условия ухудшатся во второй половине дня", — сообщила синоптик бюро погоды Габриэль Вудгаус.

"Это означает, что мы имеем более высокий риск внезапного наводнения с возможностью развития довольно сильных осадков в течение короткого периода времени", — пояснила она.

Ожидается, что погодная система сдвинется в сторону Тасманова моря в среду и ослабнет до четверга, сказала Вудгаус.

Более 1000 добровольцев было мобилизовано в Новом Южном Уэльсе для реагирования на погодное явление, сообщили аварийные службы штата.

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