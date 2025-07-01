Авіарейси в Сіднеї зупинили зливи та вітер, оголошено попередження про повінь
Київ • УНН
Потужний вітер і зливи призвели до скасування численних внутрішніх рейсів із Сіднея в Австралії. Метеорологи попереджають про можливі раптові повені та пориви вітру до 125 км/год.
Сильний вітер і злива змусили авіакомпанії скасувати багато внутрішніх рейсів з Сіднея в Австралії у вівторок, і, за прогнозом, інтенсивна погодна система низького тиску в морі може призвести до раптових повеней у деяких частинах південного сходу країни, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Qantas Airways відмінила не менше 11 внутрішніх рейсів із Сіднея, а Virgin Australia відмінила 12, як показав сайт аеропорту Сіднея. Міжнародні рейси не постраждали.
"Сьогодні на деякі послуги у мережі Virgin Australia вплинула несприятлива погода в Сіднеї та Ньюкаслі", - повідомив представник Virgin Australia.
Метеорологи повідомили, що пориви вітру зі швидкістю до 125 км/год можуть обрушитися на прибережні райони Сіднея у вівторок, і що може випасти до 120 мм опадів, що приблизно відповідає середньому показнику за липень.
"Система досить динамічна і досить сильна, і ми очікуємо, що умови погіршаться в другій половині дня", - повідомила синоптик бюро погоди Габріель Вудгаус.
"Це означає, що ми маємо більш високий ризик раптової повені з можливістю розвитку досить сильних опадів протягом короткого періоду часу", - пояснила вона.
Очікується, що погодна система зрушить у бік Тасманового моря в середу і ослабне до четверга, сказала Вудгаус.
Понад 1000 добровольців було мобілізовано у Новому Південному Уельсі для реагування на погодне явище, повідомили аварійні служби штату.
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