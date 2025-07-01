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Авіарейси в Сіднеї зупинили зливи та вітер, оголошено попередження про повінь

Київ • УНН

 • 510 перегляди

Потужний вітер і зливи призвели до скасування численних внутрішніх рейсів із Сіднея в Австралії. Метеорологи попереджають про можливі раптові повені та пориви вітру до 125 км/год.

Авіарейси в Сіднеї зупинили зливи та вітер, оголошено попередження про повінь
ABC News

Сильний вітер і злива змусили авіакомпанії скасувати багато внутрішніх рейсів з Сіднея в Австралії у вівторок, і, за прогнозом, інтенсивна погодна система низького тиску в морі може призвести до раптових повеней у деяких частинах південного сходу країни, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Qantas Airways відмінила не менше 11 внутрішніх рейсів із Сіднея, а Virgin Australia відмінила 12, як показав сайт аеропорту Сіднея. Міжнародні рейси не постраждали.

"Сьогодні на деякі послуги у мережі Virgin Australia вплинула несприятлива погода в Сіднеї та Ньюкаслі", - повідомив представник Virgin Australia.

Метеорологи повідомили, що пориви вітру зі швидкістю до 125 км/год можуть обрушитися на прибережні райони Сіднея у вівторок, і що може випасти до 120 мм опадів, що приблизно відповідає середньому показнику за липень.

"Система досить динамічна і досить сильна, і ми очікуємо, що умови погіршаться в другій половині дня", - повідомила синоптик бюро погоди Габріель Вудгаус.

"Це означає, що ми маємо більш високий ризик раптової повені з можливістю розвитку досить сильних опадів протягом короткого періоду часу", - пояснила вона.

Очікується, що погодна система зрушить у бік Тасманового моря в середу і ослабне до четверга, сказала Вудгаус.

Понад 1000 добровольців було мобілізовано у Новому Південному Уельсі для реагування на погодне явище, повідомили аварійні служби штату.

Повінь в Австралії забрала життя двох людей22.05.25, 09:54 • 2505 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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