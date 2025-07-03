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Китай оголосив кілька попереджень про спеку в одній частині країни та про паводки в іншій

Київ • УНН

 • 336 перегляди

Національний метеорологічний центр Китаю поновив жовтий рівень попередження про високі температури, прогнозуючи понад 37°C у більш ніж 10 провінціях. Водночас, інші 10 провінцій готуються до повеней через рекордні дощі, що спричинили підняття рівня води в річках.

Китай оголосив кілька попереджень про спеку в одній частині країни та про паводки в іншій

Національний метеорологічний центр Китаю (NMC) поновив жовтий рівень попередження про високі температури, прогнозуючи спекотну погоду понад 37°C у понад 10 провінціях та регіонах. У деяких районах, включаючи північно-західний Чжецзян та Турфан у Сіньцзяні, температура може піднятися вище 40°C. Про це повідомляє Global Times, передає УНН.

Деталі

Згідно з прогнозом, у таких регіонах, як південна частина Північного Китаю, район Хуанхуай, Цзянхуай, Цзянхань, більша частина Цзяннаня, південно-східний Сичуань, Чунцін та північна частина Південного Китаю, очікується температура вище 37°C. Зокрема, у південній частині Хебей, більшій частині Хенаня, Цзянсі, центральній та західній частині Чжецзяна та Фуцзяня прогнозується до 39°C.

Це попередження про спеку є частиною ширшої хвилі метеорологічних попереджень про негоду. Водночас інші 10 провінцій та регіонів влада Китаю попередила про необхідність посилити захист від повеней, оскільки постійні дощі піднімають рівень води у річках до рекордно високих значень.

У період із середи по вечір четверга шість річок піднялися вище порогових значень, включаючи річку Цяочжуан у місті Гуан'юань у провінції Сичуань, яка зараз переживає найсильнішу повінь з 1981 року.

Притоки річки Цзялін у провінціях Сичуань та Ганьсу, а також річка Хулань у провінції Хейлунцзян також перевершили історичні рекорди.

У такі регіони, як Хебей, Сіцзан і Нінся, були відправлені оповіщення по конкретних регіонах, які закликають готуватися до евакуації через повені, можливі зсуви та ризик виходу з берегів водосховищ.

У місті Тяньшуй у провінції Ганьсу зсуви пошкодили основні дороги, а 3600 кубічних метрів сміття заблокували доступ до міста Хунбу.

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Екстремальні зливи від 100 до 180 міліметрів можуть торкнутися частини східного Ганьсу, північно-західного басейну Сичуані, південно-східного Цзіліня та східного Ляоніна. У деяких з цих регіонів також очікується сильна конвективна погода, така як грози.

Метеорологічна служба заявила, що попередження будуть поширюватися через систему метеорологічної служби "Tianhe" та надсилатися через національну платформу екстрених оповіщень, SMS та мобільні додатки до відповідних урядових відомств. Інформація також буде поширюватися серед громадськості через платформи соціальних мереж, включаючи Weibo та Douyin.

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Лілія Набока

Лілія Набока

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