У Китаї обвалився міст, внаслідок чого водій вантажівки залишився висіти над порожнечею

Драматичний інцидент стався в південно-західній провінції Гуйчжоу, Китай, де проливний дощем спровокував обвал мосту. Водій вантажівки прямував по мосту, і в момент раптової руйнації, - опинився в пастці у своїй кабіні, підвішеною над порожнечею.

Передає УНН із посиланням на France24.

Деталі

У КНР спостерігається справжня природна катастрофа. За даними ЗМІ провінція Гуйчжоу після потужних злив буквально "йде під воду".

Драматичні події, пов'язані з природною стихією спричинили дивний і вкарй небезпечний випадок. Ідеться про мост Хоузіхе (конструкція на високих опорах над прірвою), який є частиною швидкісної автомагістралі Сямень-Ченду, відомої як швидкісна автомагістраль Сяронг. О 7:40 ранку (за місцевим часом), 24 червня, там відбувся миттєвий обвал конструкцій.

Зазначимо, провінція Гуйчжоу розташована в регіоні, що характеризується геологічно нестабільною місцевістю. І це стає особливими обставинами під час інтенсивних погодних явищ. Як зазначено у офіційному поясненні, аварія сталася через сильні дощі. А в момент аварії стався інцидент з водієм вантажівки. Обвал спричинив зсуви та пошкодження дорожньої інфраструктури, але на момент події на ураженій ділянці перебувала одна вантажівка.

Після того, як раптово обвалився міст, водій вантажівки фактично опинився в пастці у своїй кабіні.

Кабіна залишилась підвішеною над порожнечею

Зазначимо, що у ЗМІ також пишуть, що кілька автомобілів упали з мосту, отримавши серйозні пошкодження. Втім більшість опинилися поза дорогою.

Свідки місця події негайно повідомили про інцидент місцевій пожежній бригаді, яка швидко прибула разом з іншими бригадами, що спеціалізуються на складних рятувальних роботах.

Головним пріоритетом було забезпечення безпеки водія, що опинився в пастці, перш ніж можуть статися подальші обвали - передають ЗМІ.

Щоб знерухомити вантажівку і запобігти небезпечному розгойдуванню, рятувальники прикріпили до неї сталеві троси. Потім вони змогли відкрити кабіну і дістатися до чоловіка, який опинився в пастці, завдяки мобільним протиперекидним платформам. Китай має такі, - вони розроблені спеціально для операцій на пошкоджених мостах.

Транспортний департамент провінції Гуйчжоу постійно стежив за розвитком подій, своєчасно повідомляючи через офіційні канали, такі як Wechat.

Водія врятували живим.

Про постраждалих чи загиблих через інциденти з іншими авто - місцева влада не повідомляла. Наразі триває озслідування справи.

Нагадаємо

Повені охопили китайську провінцію Гуйчжоу через багатоденні рясні дощі, що призвело до евакуації понад 40 тисяч людей. Шість річок вийшли з берегів, очікується посилення штормів.