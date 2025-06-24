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В Китае обрушился мост, в результате чего водитель грузовика остался висеть над пустотой

Киев • УНН

 • 2080 просмотра

В провинции Гуйчжоу, Китай, обрушился мост из-за проливных дождей, водитель грузовика оказался заблокированным в кабине, висящей над пропастью. Спасатели успешно освободили водителя после драматической операции.

В Китае обрушился мост, в результате чего водитель грузовика остался висеть над пустотой

Драматический инцидент произошел в юго-западной провинции Гуйчжоу, Китай, где проливной дождь спровоцировал обрушение моста. Водитель грузовика направлялся по мосту, и в момент внезапного разрушения, - оказался в ловушке в своей кабине, подвешенной над пустотой.

Передает УНН со ссылкой на France24.

Детали

В КНР наблюдается настоящая природная катастрофа. По данным СМИ провинция Гуйчжоу после мощных ливней буквально "уходит под воду". 

Драматические события, связанные с природной стихией, повлекли за собой странный и крайне опасный случай. Речь идет о мосте Хоузихе (конструкция на высоких опорах над пропастью), который является частью скоростной автомагистрали Сямынь-Чэнду, известной как скоростная автомагистраль Сяжун. В 7:40 утра (по местному времени), 24 июня, там произошло мгновенное обрушение конструкций.

Отметим, провинция Гуйчжоу расположена в регионе, характеризующемся геологически нестабильной местностью. И это становится особыми обстоятельствами во время интенсивных погодных явлений. Как указано в официальном объяснении, авария произошла из-за сильных дождей. А в момент аварии произошел инцидент с водителем грузовика. Обрушение повлекло за собой оползни и повреждения дорожной инфраструктуры, но на момент происшествия на пораженном участке находился один грузовик.

После того, как внезапно обрушился мост, водитель грузовика фактически оказался в ловушке в своей кабине.

Кабина осталась подвешенной над пустотой

Отметим, что в СМИ также пишут, что несколько автомобилей упали с моста, получив серьезные повреждения. Впрочем, большинство оказались вне дороги.

Свидетели места происшествия немедленно сообщили об инциденте местной пожарной бригаде, которая быстро прибыла вместе с другими бригадами, специализирующимися на сложных спасательных работах.

Главным приоритетом было обеспечение безопасности водителя, оказавшегося в ловушке, прежде чем могут произойти дальнейшие обрушения

- передают СМИ.

Чтобы обездвижить грузовик и предотвратить опасное раскачивание, спасатели прикрепили к нему стальные тросы. Затем они смогли открыть кабину и добраться до мужчины, который оказался в ловушке, благодаря мобильным противоперекидным платформам. У Китая есть такие, - они разработаны специально для операций на поврежденных мостах. 

Транспортный департамент провинции Гуйчжоу постоянно следил за развитием событий, своевременно сообщая через официальные каналы, такие как Wechat.

Водителя спасли живым.

О пострадавших или погибших из-за инцидентов с другими авто - местные власти не сообщали. Сейчас продолжается расследование дела.

Напомним

Наводнения охватили китайскую провинцию Гуйчжоу из-за многодневных обильных дождей, что привело к эвакуации более 40 тысяч человек. Шесть рек вышли из берегов, ожидается усиление штормов.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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