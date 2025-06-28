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Зливи у Китаї: 300-тисячне місто "йде під воду" вже вдруге за тиждень

Київ • УНН

 • 594 перегляди

Китайська провінція Гуйчжоу знову потерпає від злив, що призвело до повторного затоплення міста Жунцзян. Місцеву футбольну лігу «Сільська Суперліга», яка стала сенсацією в соцмережах і приваблювала тисячі вболівальників та туристів, теж затоплено.

Зливи у Китаї: 300-тисячне місто "йде під воду" вже вдруге за тиждень

У Китаї на південно-західну провінцію Гуйчжоу знову обрушилися зливи - удруге за тиждень. Внаслідок цього було наполовину затоплено вже раніше постраждале від повені місто Жунцзян, жителів якого було евакуйовано на височини, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Розташоване на злитті трьох річок місто Жунцзян, у якому проживає 300 тисяч жителів, на початку цього тижня було затоплене рекордними зливами, в результаті яких загинуло шестеро людей, а понад 80 тисяч осіб були змушені покинути свої домівки. Кількість опадів, яка випала за 72 години, вдвічі перевищила середню по місту за червень.

У відповідь на новий виток повені у суботу влада підвищила рівень надзвичайної ситуації в місті до найвищого. За даними державного мовника CCTV, контрольна гідрологічна станція на одній з річок підрахувала, що піковий рівень води досягне 253,50 метра близько 17 години за місцевим часом, перевищивши безпечний поріг на два метри.

На початку цього тижня піковий рівень води досяг 256,7 метрів, що є найвищим показником з 1954 року, повідомив уряд провінції Гуйчжоу у п'ятницю у своїй заяві для Reuters, звинувачуючи у повенях "екстремальний клімат". Повені на південному заході Китаю мають вдарити по місцевій економіці.

Жунцзян був виключений з національного списку бідних міст у 2020 році. Потім тут стався неочікуваний туристичний бум після того, як місцева футбольна ліга, яку прозвали "Сільська Суперліга", стала сенсацією в соціальних мережах, приваблюючи тисячі вболівальників і туристів. У вівторок футбольне поле було під водою на глибину до семи метрів.

Китай бореться з літніми повенями протягом тисячоліть, але деякі вчені кажуть, що зміна клімату призводить до сильніших і частіших дощів. Масові повені можуть спровокувати непередбачені події "чорного лебедя" з жахливими наслідками, такими як прориви дамб, кажуть китайські чиновники.

На півдні Китаю за останні два дні 13 великих річок у Юньнані, Гуйчжоу, Гуансі та Хайнані постраждали від штормів і піднялися вище попереджувальних рівнів, повідомляє CCTV з посиланням на Міністерство водних ресурсів у суботу.

Доповнення

У провінції Гуйчжоу в Китаї обвалився міст через проливні дощі, водій вантажівки опинився заблокованим у кабіні, яка висіла над прірвою. Рятувальники успішно визволили водія після драматичної операції.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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