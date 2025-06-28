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Ливни в Китае: 300-тысячный город «уходит под воду» уже второй раз за неделю

Киев • УНН

 • 544 просмотра

Китайская провинция Гуйчжоу снова страдает от ливней, что привело к повторному затоплению города Жунцзян. Местная футбольная лига «Деревенская Суперлига», которая стала сенсацией в соцсетях и привлекала тысячи болельщиков и туристов, тоже затоплена.

Ливни в Китае: 300-тысячный город «уходит под воду» уже второй раз за неделю

В Китае на юго-западную провинцию Гуйчжоу снова обрушились ливни — второй раз за неделю. В результате этого был наполовину затоплен уже ранее пострадавший от наводнения город Жунцзян, жители которого были эвакуированы на возвышенности, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Расположенный на слиянии трех рек город Жунцзян, в котором проживает 300 тысяч жителей, в начале этой недели был затоплен рекордными ливнями, в результате которых погибли шесть человек, а более 80 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Количество осадков, выпавших за 72 часа, вдвое превысило среднюю по городу за июнь.

В ответ на новый виток наводнения в субботу власти повысили уровень чрезвычайной ситуации в городе до наивысшего. По данным государственного вещателя CCTV, контрольная гидрологическая станция на одной из рек подсчитала, что пиковый уровень воды достигнет 253,50 метра около 17 часов по местному времени, превысив безопасный порог на два метра.

В начале этой недели пиковый уровень воды достиг 256,7 метров, что является самым высоким показателем с 1954 года, сообщило правительство провинции Гуйчжоу в пятницу в своем заявлении для Reuters, обвиняя в наводнениях "экстремальный климат". Наводнения на юго-западе Китая должны ударить по местной экономике.

Жунцзян был исключен из национального списка бедных городов в 2020 году. Затем здесь произошел неожиданный туристический бум после того, как местная футбольная лига, которую прозвали "Сельская Суперлига", стала сенсацией в социальных сетях, привлекая тысячи болельщиков и туристов. Во вторник футбольное поле было под водой на глубину до семи метров.

Китай борется с летними наводнениями на протяжении тысячелетий, но некоторые ученые говорят, что изменение климата приводит к более сильным и частым дождям. Массовые наводнения могут спровоцировать непредсказуемые события "черного лебедя" с ужасными последствиями, такими как прорывы дамб, говорят китайские чиновники.

На юге Китая за последние два дня 13 крупных рек в Юньнане, Гуйчжоу, Гуанси и Хайнане пострадали от штормов и поднялись выше предупредительных уровней, сообщает CCTV со ссылкой на Министерство водных ресурсов в субботу.

Дополнение

В провинции Гуйчжоу в Китае обвалился мост из-за проливных дождей, водитель грузовика оказался заблокированным в кабине, которая висела над пропастью. Спасатели успешно вызволили водителя после драматической операции.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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