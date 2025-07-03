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Китай объявил несколько предупреждений о жаре в одной части страны и наводнениях в другой

Киев • УНН

 • 193 просмотра

Национальный метеорологический центр Китая обновил желтый уровень предупреждения о высоких температурах, прогнозируя более 37°C в более чем 10 провинциях. В то же время, другие 10 провинций готовятся к наводнениям из-за рекордных дождей, которые вызвали поднятие уровня воды в реках.

Китай объявил несколько предупреждений о жаре в одной части страны и наводнениях в другой

Национальный метеорологический центр Китая (NMC) возобновил желтый уровень предупреждения о высоких температурах, прогнозируя жаркую погоду свыше 37°C в более чем 10 провинциях и регионах. В некоторых районах, включая северо-западный Чжэцзян и Турфан в Синьцзяне, температура может подняться выше 40°C. Об этом сообщает Global Times, передает УНН.

Детали

Согласно прогнозу, в таких регионах, как южная часть Северного Китая, район Хуанхуай, Цзянхуай, Цзянхань, большая часть Цзяннаня, юго-восточный Сычуань, Чунцин и северная часть Южного Китая, ожидается температура выше 37°C. В частности, в южной части Хэбэй, большей части Хэнаня, Цзянси, центральной и западной части Чжэцзяна и Фуцзяня прогнозируется до 39°C.

Это предупреждение о жаре является частью более широкой волны метеорологических предупреждений о непогоде. В то же время другие 10 провинций и регионов власти Китая предупредили о необходимости усилить защиту от наводнений, поскольку постоянные дожди поднимают уровень воды в реках до рекордно высоких значений.

В период со среды по вечер четверга шесть рек поднялись выше пороговых значений, включая реку Цяочжуан в городе Гуанъюань в провинции Сычуань, которая сейчас переживает сильнейшее наводнение с 1981 года.

Притоки реки Цзялин в провинциях Сычуань и Ганьсу, а также река Хулань в провинции Хэйлунцзян также превзошли исторические рекорды.

В такие регионы, как Хэбэй, Сицзан и Нинся, были отправлены оповещения по конкретным регионам, призывающие готовиться к эвакуации из-за наводнений, возможных оползней и риска выхода из берегов водохранилищ.

В городе Тяньшуй в провинции Ганьсу оползни повредили основные дороги, а 3600 кубических метров мусора заблокировали доступ к городу Хунбу.

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Экстремальные ливни от 100 до 180 миллиметров могут затронуть части восточного Ганьсу, северо-западного бассейна Сычуани, юго-восточного Цзилиня и восточного Ляонина. В некоторых из этих регионов также ожидается сильная конвективная погода, такая как грозы.

Метеорологическая служба заявила, что предупреждения будут распространяться через систему метеорологической службы "Tianhe" и отправляться через национальную платформу экстренных оповещений, SMS и мобильные приложения в соответствующие правительственные ведомства. Информация также будет распространяться среди общественности через платформы социальных сетей, включая Weibo и Douyin.

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