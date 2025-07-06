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Наводнение в Техасе: Трамп объявил чрезвычайное положение, число погибших возросло до 67 6 июля 2025

Киев • УНН

 • 43 просмотра

Число погибших от наводнения в Техасе достигло 67, включая 21 ребенка. 11 девочек из лагеря остаются пропавшими без вести, поиски продолжаются третий день. Президент Трамп объявил чрезвычайное положение в округе Керр.

Наводнение в Техасе: Трамп объявил чрезвычайное положение, число погибших возросло до 67

Число погибших в результате наводнения в штате Техас возросло до 67, среди них 21 ребенок. 11 девочек, находившихся в лагере, пострадавшем от наводнения, до сих пор считаются пропавшими без вести. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что поиски девочек, пропавших из летнего лагеря, продолжаются уже третий день.

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что ввел чрезвычайное положение в округе Керр штата Техас, где произошло наводнение. По его словам, это немедленно обеспечит спасателям необходимые ресурсы.

Глава Белого дома также сообщил, что береговая охрана и спасатели штата спасли более 850 жизней.

По данным Национальной метеорологической службы, река Гваделупе поднялась до второго по величине уровня за всю историю наблюдений.

Метеорологи зафиксировали, что в центральной части Техаса за несколько часов выпало месячное количество осадков. Так, в округе Хант всего за три часа выпало около 6,5 дюймов (16,5 см) дождя, что бывает один раз за 100 лет.

Напомним

Внезапное наводнение накрыло штат в пятницу, 4 июля. Национальная метеорологическая служба США объявила чрезвычайную ситуацию для отдельных районов округа Керр после интенсивных дождей, количество которых достигло 30 см.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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