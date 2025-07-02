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У Європі очікується спад спеки, але полегшення може виявитися недовгим

Київ • УНН

 • 73 перегляди

Європа продовжує знемагати від сильної спеки, спричиненої тепловим куполом, приносячи червоні та бурштинові попередження. У Франції та Німеччині температура сягає 39°C, а зміна клімату посилює інтенсивність хвиль спеки, що загрожує здоров'ю та навантажує енергосистеми.

У Європі очікується спад спеки, але полегшення може виявитися недовгим

Європа у середу продовжувала знемагати від сильної спеки, а прохолодніші умови найближчими днями можуть принести лише короткочасне полегшення, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Органи охорони здоров'я Франції та Німеччини оголосили "червоні" попередження, оскільки система високого тиску, що зберігається, - відома як тепловий купол - утримує більшу частину континенту в лещатах небезпечно спекотної погоди.

За даними синоптика Météo-France, денні максимуми у центральній Франції можуть досягти 39°C у середу. Це нижче піку в 41,3°C у Німі у вівторок, але все ще набагато вище сезонних норм. Країна страждає від нестерпної спеки із середини червня, а вершина Ейфелевої вежі залишається закритою для відвідувачів.

У Німеччині, у долині Верхнього Рейну та регіоні Крайхгау температура також може досягти 39°C, згідно з прогнозом Deutscher Wetterdienst. Екстремальна погода викликала "бурштиновий" та "жовтий" рівні попередження про спеку на більшій частині континенту.

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Температурні показники можуть знову побити рекорди цього літа, на тлі того, як зміна клімату підвищує інтенсивність та частоту хвиль спеки, загрожуючи здоров'ю мільйонів людей та навантажуючи енергосистеми, зазначає видання. Спекотна погода збільшує попит на енергію для кондиціонування повітря, а також загрожує ядерній генерації, оскільки підвищення температури річок обмежує можливості охолодження реакторів, пише видання.

Це, як вказано, особлива проблема для Франції, яка отримує близько двох третин своєї електроенергії від атомної генерації. А у сусідній Швейцарії Axpo Holding AG у вівторок закрив реактор на заводі в Безнау через потепління річки Ааре, повідомляє Il Sole 24 Ore Radiocor.

У той час як деякі частини північного заходу та центральної Європи отримають деяке полегшення найближчими днями та наступного тижня, моделі Європейського центру середньострокових прогнозів показують, що високий тиск повернеться до середини липня. В Іспанії очікується, що температура перевищить довгострокове середнє значення протягом більшої частини цього місяця, показують дані Atmospheric G2 та Bloomberg.

У сусідній Португалії погода похолоднішала, хоча кілька районів у внутрішніх районах залишаються на другому за величиною рівні тривоги.

За словами синоптиків, пекуча спека, викликана повітрям із Сахари і посилена незвичайно теплими морями, зробила минулий місяць найспекотнішим червнем, коли-небудь зареєстрованим в Англії та Іспанії. В Англії була найсухіша весна більш ніж за сторіччя, а кількість опадів у січні-червні в Потсдамі у Німеччині була найнижчою принаймні з 1890-х років, згідно з Потсдамським інститутом досліджень впливу на клімат.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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