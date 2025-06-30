Спека в Україні: синоптик дала реальні прогнози на початок липня без паніки та перебільшень

Попри тривожні прогнози про "аномальну" та "страшну" спеку, яка нібито насувається на Україну, реальна ситуація значно помірніша. Протягом 3-5 липня вдень температура підніметься до +28-32 градусів, а на півдні та південному заході місцями до +35. В інших регіонах буде суттєво прохолодніше, а з 9 липня очікується повернення до більш комфортних показників. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко передає УНН.

Розказують про аномальну страшну спеку, що насувається в Україну. Зрозуміло, що це переляк від західноєвропейської спеки. А я ж кажу весь час - цінуймо наш український помірно-континентальний клімат) Що я бачу своїм синоптичним оком? "Аномальна", "страшна" спека в Україну побуде 3, 4 та 5 липня, вдень очікується в межах +28+32 градуси, на півдні, південному заході та подекуди в центрі +32+35 градусів

"Далі тридцятки" буде у південній частині, водночас на решті території очікуються значно стримані позначки - +24+28 градусів.

Липень за словами синоптика розпочнеться свіжою погодою із температурою повітря +20+25 і до +28 градусів - на півдні.

От що вже могло б вгамуватися, то це вітер - завтра знову рвучкий, з північного заходу. У четвер аж попустить) Дощ 1 липня ймовірний на північному сході України. І все!