Європа знемагає від ранньої літньої спеки, яка б'є рекорди

У вихідні температура у різних частинах Європи перевищила 40 градусів за Цельсієм, коли хвиля літньої спеки посилила свою хватку на континенті, пише УНН з посиланням на DW.

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В Іспанії температура досягла 46°C у неділю в місті Ель-Гранадо, неподалік від кордону з Португалією, встановивши новий національний рекорд спеки в червні. Попередній червневий максимум 45,2°C був встановлений у Севільї в 1965 році.

Температура вище 40°C також очікувалася в сусідній Португалії, а в столиці Лісабоні до вечора понеділка було оголошено "червоне попередження" через спеку через "постійно надзвичайно високі максимальні значення температури", згідно з Португальським інститутом моря та атмосфери.

В Італії 21 місто, включаючи Мілан, Неаполь, Венецію, Флоренцію та Рим, було оголошено у стані підвищеної готовності, на тлі того, як екстремальна спека охопила всю країну.

Місцева влада Греції також випустила нові попередження про ризик лісових пожеж.

Очікується, що спекотна погода збережеться на початку тижня, а в Лондоні, за прогнозами, у понеділок температура підніметься до 35°C, що стане найспекотнішим днем ​​року на цей час.

Вімблдон готується до найспекотнішого відкриття в історії, що може побити рекорд з тепла за всю історію турніру. Поточний максимум дня відкриття становить 29,3°C, встановлений у 2001 році. Найспекотніший день в історії Вімблдону був 35,7°C 1 липня 2015 року.

Німецька метеорологічна служба в неділю випустила попередження про спеку для південних та західних регіонів, піки в 39°C очікуються у середу. Попередження було введено для земель Баден-Вюртемберг, Баварія, Гессен, Північний Рейн-Вестфалія, Рейнланд-Пфальц та Саар.

Французькі пожежники боролися з лісовими пожежами початку літа, у кількох частинах країни було оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

Пожежі в регіоні Корб'єр призвели до евакуації, на тлі того, як температура піднялася вище за 40°C, досягнувши піку в 40,9°C у Гросп'єрі.

Деякі ділянки автомагістралі A61 були закриті, а кемпінг у Бізані був евакуйований після того, як барбекю з вугіллям, що тліло, у трейлері викликало кілька пожеж, згідно з місцевими органами цивільної оборони.

Метеорологи попереджають, що хвилі тепла стають частішими і наступають раніше в сезон через антропогенну зміну клімату.

Державне метеорологічне агентство Іспанії AEMET зазначило, що в період з 1975 по 2000 рік було зафіксовано лише дві хвилі тепла у червні. З 2000 року їхня кількість зросла до дев'яти. Цього року типові для серпня температури настали до кінця травня.

"Хвилі тепла стануть частішими та інтенсивнішими", - попередила Емануела П'єрвіталі, дослідник Італійського інституту охорони навколишнього середовища та досліджень (ISPRA).

"У майбутньому очікується подальше підвищення температури та екстремальні температури, тому нам доведеться звикати до температур з піками навіть вищими, ніж ті, які ми відчуваємо зараз", - сказала вона.

У Франції експерти попередили, що спека завдає шкоди біорізноманіттю.

"У деяких гніздах температура досягає понад 40°C", - сказав Аллен Бугрен-Дюбур з Ліги захисту птахів, додавши, що їхні центри з догляду за птахами переповнені через птахів, що страждають.

Європу накрила перша літня хвиля спеки: місцями на вихідних очікують під 40°C