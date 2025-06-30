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Европа страдает от ранней летней жары, бьющей рекорды

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Европа переживает сильную волну тепла с температурами, превышающими 40°C во многих странах. В Испании зафиксирован июньский рекорд 46°C, что привело к пожарам и эвакуации, тогда как в Великобритании и Германии также ожидаются исторические максимумы.

Европа страдает от ранней летней жары, бьющей рекорды

В выходные температура в различных частях Европы превысила 40 градусов Цельсия, когда волна летней жары усилила свою хватку на континенте, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

В Испании температура достигла 46°C в воскресенье в городе Эль-Гранадо, недалеко от границы с Португалией, установив новый национальный рекорд жары в июне. Предыдущий июньский максимум 45,2°C был установлен в Севилье в 1965 году.

Температура выше 40°C также ожидалась в соседней Португалии, а в столице Лиссабоне к вечеру понедельника было объявлено "красное предупреждение" из-за жары по причине "постоянно чрезвычайно высоких максимальных значений температуры", согласно Португальскому институту моря и атмосферы.

В Италии 21 город, включая Милан, Неаполь, Венецию, Флоренцию и Рим, был объявлен в состоянии повышенной готовности на фоне того, как экстремальная жара охватила всю страну.

Местные власти Греции также выпустили новые предупреждения о риске лесных пожаров.

Ожидается, что жаркая погода сохранится в начале недели, а в Лондоне, по прогнозам, в понедельник температура поднимется до 35°C, что станет самым жарким днем года к этому времени.

Уимблдон готовится к самому жаркому открытию в истории, которое может побить рекорд по теплу за всю историю турнира. Текущий максимум дня открытия составляет 29,3°C, установленный в 2001 году. Самый жаркий день в истории Уимблдона был 35,7°C 1 июля 2015 года.

Немецкая метеорологическая служба в воскресенье выпустила предупреждение о жаре для южных и западных регионов, пики в 39°C ожидаются в среду. Предупреждение было введено для земель Баден-Вюртемберг, Бавария, Гессен, Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц и Саар.

Французские пожарные боролись с лесными пожарами начала лета, в нескольких частях страны был объявлен оранжевый уровень опасности.

Пожары в регионе Корбьер привели к эвакуации на фоне того, как температура поднялась выше 40°C, достигнув пика в 40,9°C в Гроспьере.

Некоторые участки автомагистрали А61 были закрыты, а кемпинг в Бизани был эвакуирован после того, как барбекю с тлеющими углями в трейлере вызвало несколько пожаров, согласно местным органам гражданской обороны.

Метеорологи предупреждают, что волны тепла становятся чаще и наступают раньше в сезон из-за антропогенного изменения климата.

Государственное метеорологическое агентство Испании AEMET отметило, что в период с 1975 по 2000 год было зафиксировано только две волны тепла в июне. С 2000 года их количество возросло до девяти. В этом году типичные для августа температуры наступили до конца мая.

"Волны тепла станут чаще и интенсивнее", - предупредила Эмануэла Пьервитали, исследователь Итальянского института охраны окружающей среды и исследований (ISPRA).

"В будущем ожидается дальнейшее повышение температуры и экстремальные температуры, поэтому нам придется привыкать к температурам с пиками даже более высокими, чем те, которые мы испытываем сейчас", - сказала она.

Во Франции эксперты предупредили, что жара наносит ущерб биоразнообразию.

"В некоторых гнездах температура достигает более 40°C", - сказал Аллен Бугрен-Дюбур из Лиги защиты птиц, добавив, что их центры по уходу за птицами переполнены из-за страдающих птиц.

Европу накрыла первая летняя волна жары: местами на выходных ожидают под 40°C21.06.25, 17:40 • 11195 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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