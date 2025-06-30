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Жара в Украине: синоптик дала реальные прогнозы на начало июля без паники и преувеличений

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Синоптик Наталка Диденко опровергает слухи об аномальной жаре в Украине, заявляя, что 3-5 июля температура поднимется до +28-32 градусов, а с 9 июля ожидается возвращение к умеренным показателям. В Киеве жара продержится 3-4 июля.

Жара в Украине: синоптик дала реальные прогнозы на начало июля без паники и преувеличений

Несмотря на тревожные прогнозы об «аномальной» и «страшной» жаре, якобы надвигающейся на Украину, реальная ситуация значительно умереннее. В течение 3-5 июля дневная температура поднимется до +28-32 градусов, а на юге и юго-западе местами до +35. В других регионах будет существенно прохладнее, а с 9 июля ожидается возвращение к более комфортным показателям. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Рассказывают об аномальной страшной жаре, надвигающейся на Украину. Понятно, что это испуг от западноевропейской жары. А я же говорю все время - ценим наш украинский умеренно-континентальный климат) Что я вижу своим синоптическим глазом? «Аномальная», «страшная» жара в Украине пробудет 3, 4 и 5 июля, днем ожидается в пределах +28+32 градуса, на юге, юго-западе и кое-где в центре +32+35 градусов 

- говорится в сообщении.

«Дальше от тридцати» будет в южной части, в то же время на остальной территории ожидаются значительно сдержанные отметки — +24+28 градусов.

Июль, по словам синоптика, начнется свежей погодой с температурой воздуха +20+25 и до +28 градусов — на юге.

Вот что уже могло бы успокоиться, так это ветер — завтра снова порывистый, с северо-запада. В четверг аж отпустит) Дождь 1 июля вероятен на северо-востоке Украины. И все! 

- добавляет Диденко.

В Киеве первого июля днем ожидается +20+22 градуса, ветер прогнозируют порывистый, но без осадков. 3 июля в столицу придет жара, которая продержится и 4 июля.

5-6 июля отпустит, 7-8 июля снова будет подпекать, с 9-го июля снова - температурная скромность)) 

- успокаивает синоптик.

Европа страдает от ранней летней жары, бьющей рекорды30.06.25, 08:22 • 2351 просмотр

Алена Уткина

Алена Уткина

Погода и окружающая среда
Украина
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