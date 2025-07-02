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В Европе ожидается спад жары, но облегчение может оказаться недолгим

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Европа продолжает изнывать от сильной жары, вызванной тепловым куполом, принося красные и янтарные предупреждения. Во Франции и Германии температура достигает 39°C, а изменение климата усиливает интенсивность волн жары, что угрожает здоровью и нагружает энергосистемы.

В Европе ожидается спад жары, но облегчение может оказаться недолгим

Европа в среду продолжала изнывать от сильной жары, а более прохладные условия в ближайшие дни могут принести лишь кратковременное облегчение, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Органы здравоохранения Франции и Германии объявили "красные" предупреждения, поскольку сохраняющаяся система высокого давления, известная как тепловой купол, удерживает большую часть континента в тисках опасно жаркой погоды.

По данным синоптика Météo-France, дневные максимумы в центральной Франции могут достичь 39°C в среду. Это ниже пика в 41,3°C в Ниме во вторник, но все еще намного выше сезонных норм. Страна страдает от невыносимой жары с середины июня, а вершина Эйфелевой башни остается закрытой для посетителей.

В Германии, в долине Верхнего Рейна и регионе Крайхгау температура также может достичь 39°C, согласно прогнозу Deutscher Wetterdienst. Экстремальная погода вызвала "янтарный" и "желтый" уровни предупреждения о жаре на большей части континента.

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Температурные показатели могут снова побить рекорды этим летом, на фоне того, как изменение климата повышает интенсивность и частоту волн жары, угрожая здоровью миллионов людей и нагружая энергосистемы, отмечает издание. Жаркая погода увеличивает спрос на энергию для кондиционирования воздуха, а также угрожает ядерной генерации, поскольку повышение температуры рек ограничивает возможности охлаждения реакторов, пишет издание.

Это, как указано, особая проблема для Франции, которая получает около двух третей своей электроэнергии от атомной генерации. А в соседней Швейцарии Axpo Holding AG во вторник закрыл реактор на заводе в Безнау из-за потепления реки Ааре, сообщает Il Sole 24 Ore Radiocor.

В то время как некоторые части северо-запада и центральной Европы получат некоторое облегчение в ближайшие дни и на следующей неделе, модели Европейского центра среднесрочных прогнозов показывают, что высокое давление вернется к середине июля. В Испании ожидается, что температура превысит долгосрочное среднее значение в течение большей части этого месяца, показывают данные Atmospheric G2 и Bloomberg.

В соседней Португалии температура несколько спала, хотя несколько районов во внутренних районах остаются на втором по величине уровне тревоги.

По словам синоптиков, палящая жара, вызванная воздухом из Сахары и усиленная необычно теплыми морями, сделала прошлый месяц самым жарким июнем, когда-либо зарегистрированным в Англии и Испании. В Англии была самая сухая весна более чем за столетие, а количество осадков в январе-июне в Потсдаме в Германии было самым низким по крайней мере с 1890-х годов, согласно Потсдамскому институту исследований влияния на климат.

Европу охватила аномальная жара: двое погибших, красный уровень опасности и закрытие Эйфелевой башни01.07.25, 12:52 • 3874 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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