Европу охватила аномальная жара: двое погибших, красный уровень опасности и закрытие Эйфелевой башни
Киев • УНН
Европу, в частности Францию, охватила аномальная жара, что привело к объявлению красного уровня опасности и закрытию Эйфелевой башни. Температура воздуха может достичь 41°C в Париже, 43°C в Испании и 34°C в Лондоне. Во Франции закрыты школы, наблюдаются перебои с электроэнергией и поездами, а в Италии запрещены работы на открытом воздухе.
Французская столица сегодня переведена на красный уровень тревоги из-за высокой температуры, в связи с чем Эйфелева башня закрыта для посетителей. Волна жары сохраняется по всей Европе, в Италии двое погибших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg и BBC.
Детали
Верхушка Эйфелевой башни будет закрыта для посетителей на ближайшие два дня, поскольку температура в Париже во вторник может подняться до 41°C. Из-за жары, охватившей страну с 19 июня, во французской столице и еще 15 департаментах объявлен красный уровень тревоги.
Примерно 1350 французских школ во вторник частично или полностью закрыты из-за экстремальной жары. Более 5 тысяч домохозяйств остались без электроэнергии в регионах Ардеш и Дром.
Из-за жары возникли перебои с поездами между Парижем и рядом городов, в частности Тулузой и Лиможеном. В городе Бурж (центральная Франция) местные власти предоставили гражданам бесплатный доступ к кондиционированным помещениям в библиотеках, консерваториях и общественных залах, включая аэропорт.
По сообщениям BBC, в перечень пострадавших территорий входят: Валь-д’Уаз, Ивелин, Париж, Сен-Сен-Дени, Валь-де-Марн, О-де-Сен, Сена и Марна, Эсонн, Од, Йонна, Луаре, Луар-э-Шер, Шер, Эндр-э-Луар, Эндр и Вьенна.
На Пиренейском полуострове температура может подняться еще выше — в отдельных районах Испании прогнозируют до 43°C. Подобная жара ожидается в Беже (Португалия), где в воскресенье в городе Эвора был зафиксирован июньский рекорд — 46,6°C. В Лондоне температура может достичь 34°C, после чего со среды ожидается ослабление жары.
Изменение климата усиливает интенсивность и частоту волн жары, создавая нагрузку на энергосистемы и представляя угрозу для здоровья миллионов людей. Рост температур также вызывает экстремальные погодные явления — от мощных бурь до лесных пожаров — по всей Европе, которая является самым быстро нагревающимся континентом
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В Италии также изданы региональные чрезвычайные распоряжения о запрете выполнения работ на открытом воздухе в самые жаркие часы дня до середины сентября. Во Флоренции, популярном туристическом городе, в среду прогнозируют до 40°C.
Также сообщается, что в Болонье 47-летний мужчина умер после того, как ему стало плохо на строительной площадке. Еще одного, 70-летнего мужчину, нашли мертвым после внезапного наводнения в туристическом комплексе к западу от Турина.
В Германии изданы красные предупреждения о жаре для пяти районов к западу от Кёльна и еще трех на юге страны. В Швейцарских Альпах объявлено красное предупреждение о сильных грозах.
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