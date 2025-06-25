Синоптик рассказала, когда в Украине ожидается жара
Киев • УНН
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует жару до +34 градусов в большинстве областей Украины 3-4 июля. Вместе с тем, на 26 июня ожидается более свежая погода с дождями на севере, в центре и на востоке, а также сильным ветром.
В большинстве областей Украины 3-4 июля ожидается жара +28+34 градуса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко в Telegram.
Детали
Мы тут с Тарасунем и Татьяной взялись более тщательно за работу и нашли для апологетов жары два дня! 3-4 июля в большинстве областей Украины ожидается жара +28+34 градуса! Конечно, в южной части Украины жара не будет каким-то редким явлением - говорим о преобладающей синоптической ситуации. Это - по предварительному прогнозу
Также Диденко рассказала, какая погода ожидается завтра.
Возвращаемся в наши более свежие будни. 26 июня в Украине температура воздуха составит: на севере +19+22 градуса, на западе +22+25, на Закарпатье +25+30 градусов, в центре 23+26, на Днепропетровщине до +28 градусов, на востоке +21+26 градусов (более свежая Харьковщина), на юге жарко, +27+31 градус. Дожди, местами с грозами, пройдут ночью на севере и в центре Украины, а днем в четверг - только в восточной части и на Сумщине
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По ее словам, преимущественно днем 26-го июня в Украине будет солнечно.
Ветер северо-западный, 5-12 метров в секунду, в большинстве областей (кроме западных) штормовые порывы до 15-20 метров в секунду!
Диденко сообщила, что в Киеве ближайшей ночью ожидается дождь с грозой, завтра днем - солнечная погода. Ветер северо-западный снова сильный, местами до 15-20 метров в секунду. Максимальная температура воздуха +20+22 градуса.
На фотографии внизу - метеоэксперты Тарасунь и Тася следят за синоптической ситуацией во всех направлениях!
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