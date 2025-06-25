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Синоптик розповіла, коли в Україні очікується спека

Київ • УНН

 • 740 перегляди

Синоптик Наталка Діденко прогнозує спеку до +34 градусів в більшості областей України 3-4 липня. Разом з тим, на 26 червня очікується свіжіша погода з дощами на півночі, в центрі та на сході, а також сильним вітром.

Синоптик розповіла, коли в Україні очікується спека

В більшості областей України 3-4 липня очікується спека +28+34 градуси. Про це УНН повідомляє з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Telegram.

Деталі

Ми тут з Тарасунем і Тетянкою взялися ретельніше до роботи і знайшли для апологетів спеки два дні! 3-4 липня в більшості областей України очікується спека +28+34 градуси! Звичайно, у південній частині України спека не буде якимось рідкісним явищем - говоримо про переважаючу синоптичну ситуацію. Це - за попереднім прогнозом

- написала Діденко.

Також Діденко розповіла яка погода очікується завтра.

Повертаємося у наші свіжіші будні. 26 червня в Україні температура повітря становитиме: на півночі +19+22 градуси, на заході +22+25, на Закарпатті +25+30 градусів, у центрі 23+26, на Дніпропетровщині до +28 градусів, на сході +21+26 градусів (свіжіша Харківщина), на півдні спекотно, +27+31 градус. Дощі, подекуди з грозами, пройдуть вночі на півночі та в центрі України, а вдень у четвер - лише в східній частині та на Сумщині

- розповіла Діденко.

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За її словами, переважно вдень 26-го червня в Україні буде сонячно.

Вітер північно-західний, 5-12 метрів за секунду, у більшості областей (окрім західних) штормові пориви до 15-20 метрів за секунду!

- зазначила Діденко. 

Діденко повідомила, що у Києві найближчої ночі очікується дощ з грозою, завтра вдень - сонячна погода. Вітер північно-західний знову сильний, місцями до 15-20 метрів за секунду. Максимальна температура повітря +20+22 градуси. 

На фотографії внизу - метеоексперти Тарасунь і Тася пильнують синоптичну ситуацію в усіх напрямках!

- додала Діденко.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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