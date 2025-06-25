Синоптик розповіла, коли в Україні очікується спека

В більшості областей України 3-4 липня очікується спека +28+34 градуси. Про це УНН повідомляє з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Telegram.

Ми тут з Тарасунем і Тетянкою взялися ретельніше до роботи і знайшли для апологетів спеки два дні! 3-4 липня в більшості областей України очікується спека +28+34 градуси! Звичайно, у південній частині України спека не буде якимось рідкісним явищем - говоримо про переважаючу синоптичну ситуацію. Це - за попереднім прогнозом

Також Діденко розповіла яка погода очікується завтра.

Повертаємося у наші свіжіші будні. 26 червня в Україні температура повітря становитиме: на півночі +19+22 градуси, на заході +22+25, на Закарпатті +25+30 градусів, у центрі 23+26, на Дніпропетровщині до +28 градусів, на сході +21+26 градусів (свіжіша Харківщина), на півдні спекотно, +27+31 градус. Дощі, подекуди з грозами, пройдуть вночі на півночі та в центрі України, а вдень у четвер - лише в східній частині та на Сумщині