Вчені знайшли докази послаблення системи циркуляції океану: Гольфстрім на межі колапсу

Вчені з Каліфорнійського університету в Ріверсайді виявили, що океанічна течія в Атлантичному океані, яка суттєво впливає на клімат - Гольфстрім, яка слабшає вже понад 100 років, незабаром може повністю зникнути. Це негативно позначиться на кліматі, попереджають дослідники. Про це пише Daily Mail, передає УНН.

Деталі

Гольфстрім - це лише невелика частина набагато ширшої системи течій, офіційно названої Атлантичною меридіональною перекидною циркуляцією (AMOC).

AMOC, який називають "конвеєрною стрічкою океану", транспортує теплу, солону воду поблизу поверхні океану на північ від тропіків до північної півкулі.

Це має вирішальне значення для підтримки помірного клімату в Європі, Великій Британії та на східному узбережжі США.

Викликає занепокоєння те, що якщо AMOC стрімко руйнується, це може призвести до глибокого замерзання у великих частинах Європи.

Фактично, вчені прогнозують, що в деяких частинах Великої Британії температура може опуститися до -30°C.

Наша аналітична робота показує, що AMOC слабшає вже понад століття. Ця тенденція, ймовірно, продовжиться, якщо рівень парникових газів продовжуватиме зростати - сказав професор Вей Лю, один із авторів дослідження.

Дослідники вказують на дивну ділянку холодної води на південь від Гренландії та Ісландії, шириною понад 1,5 тисячі кілометрів, якої насправді не повинно там бути.

На відміну від води, що її оточує, ця "вперта" ділянка холодної води чинить опір глобальному потеплінню понад століття, що довго підживлювало дискусії серед вчених.

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Тепер нове дослідження, опубліковане в журналі Communications Earth & Environment, нарешті пов'язує це з довгостроковим ослабленням AMOC.

Люди задавалися питанням, чому існує ця холодна точка; ми виявили, що найімовірнішою відповіддю є ослаблення AMOC - сказав провідний автор дослідження Вей Лю.

Лю та його колега проаналізували дані за майже 100 років про солоність і температуру, які можна використовувати для розуміння сили AMOC.

Коли AMOC сповільнюється, менше тепла та солі досягає Північної Атлантики, що призводить появи до прохолодніших, прісніших та менш солоних поверхневих вод.

За цими довгостроковими даними про солоність і температуру вони реконструювали зміни в системі циркуляції та порівняли їх з майже 100 різними кліматичними моделями.

Вони виявили, що лише моделі, що імітують ослаблений AMOC, відповідають реальним даним. Це вказує на те, що ослаблений AMOC був єдиною можливою причиною утворення краплі.

У епізоді голівудського фільму "Післязавтра" колапс AMOC відбувається протягом кількох днів, і вигадана погода одразу ж змінюється на надзвичайно холодну.

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На щастя, такого швидкого переходу не станеться в реальному житті, сказала керівниця відділу морської фізики та циркуляції океану в Національному океанографічному центрі в Саутгемптоні Пенні Голлідей.

Якщо AMOC досягне переломного моменту, це станеться щонайменше протягом кількох десятиліть.Однак уповільнення AMOC, незалежно від того, чи відбувається воно швидко, чи протягом багатьох десятиліть, призведе до виникнення більш екстремальних та жорстоких погодних систем, які можуть спричинити смерть та значні руйнування – сказала вона.

Минулого тижня інша команда вчених повідомила, що температура в Шотландії може впасти до -30°C, якщо AMOC зруйнується.Причому Единбург майже половину року проведе з мінімальною температурою нижче 0°C.

Тим часом у Лондоні спостерігатимуться екстремально холодні температури до -19°C та понад два місяці додаткових днів з температурою нижче нуля порівняно з кінцем 19 століття.

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