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Рис може виявитися найбільш стійкою культурою в умовах глобального потепління - Bloomberg

Київ • УНН

 • 332 перегляди

Нове дослідження показало, що рис матиме найменше зниження врожайності у глобальних масштабах, порівняно з іншими культурами через глобальне потепління. Зростання доходів та адаптація фермерів сприятимуть стійкості рису до зміни клімату.

Рис може виявитися найбільш стійкою культурою в умовах глобального потепління - Bloomberg

Глобальне потепління в усьому світі вже впливає на врожайність сільського господарства, коли одна культура може бути краще пристосована до нових умов, ніж інші. Нове дослідження показало, що зниження рівня світової врожайності найменше торкнеться рису, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Нове дослідження, що вивчає майбутнє виробництво шести основних культур, включаючи пшеницю, сою та сорго, показало, що саме рис буде мати найменше зниження врожайності у глобальних масштабах. Результати показують тривожну картину того, як зміна клімату може вплинути на світову продовольчу систему, а також прогнозують, що фермери можуть вжити заходів, щоб компенсувати деякі втрати.

Рис більш адаптивний, тому він більш захищений. Це поєднання характеристик культури, а потім дій, які фермери можуть вжити, щоб скористатися цим 

- каже провідний автор нового дослідження Nature та доцент Університету Іллінойсу Урбана-Шампейн Енді Халтгрен.

Надзвичайна спека, зокрема, може негативно вплинути на врожайність злаків, особливо під час високих денних температур.

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Ночі також стануть теплішими, що, ймовірно, негативно вплине на такі культури, як кукурудза. Але, за прогнозами, це також створить умови, за яких деякі сорти рису ростимуть краще, ніж інші зернові. Особливо у дуже вологому кліматі Південної та Південно-Східної Азії, де його зазвичай вирощують.

Хоча деякі інші дослідження показали, що спекотніші ночі можуть знизити врожайність рису, ефект залежить від його сорту та того, наскільки вологі чи сухі місцеві умови.

У справді вологих умовах корисні вищі мінімальні температури, особливо якщо дуже вологі, і ви перебуваєте у відносно вищій частині глобального розподілу доходів

– каже Халтгрен.

У дослідженні також прогнозується, що зростання доходів в Азії дозволить фермерам адаптуватися. Зокрема шляхом переходу на більш продуктивні сорти рису, що є ще одним ключовим фактором очевидної переваги цієї культури.

За прогнозами, врожайність рису в усьому світі все ще буде знижувася, але лише приблизно на 1% за сценарієм помірних викидів до кінця століття, порівняно зі зниженням врожайності від 6% для сорго до 14% для пшениці та 22% для сої.

Доповнення

Нове дослідження NASA підтверджує, що інтенсивність повеней, посух та інших екстремальних явищ значно зросла за останні 5 років через зміни клімату. Водопостачальні компанії не готові до змін.

Порушення дихання уві сні може стати ще поширенішим. Дослідники виявили, що зростання температур уночі через кліматичну кризу здатне суттєво погіршити перебіг обструктивного апное під час сну. Це загрожує мільйонам людей у світі погіршенням здоров’я, зростанням смертності та мільярдними економічними втратами.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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