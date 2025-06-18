Глобальне потепління може до кінця століття подвоїти випадки апное уві сні - дослідження

Порушення дихання уві сні може стати ще поширенішим. Дослідники виявили, що зростання температур уночі через кліматичну кризу здатне суттєво погіршити перебіг обструктивного апное під час сну. Це загрожує мільйонам людей у світі погіршенням здоров’я, зростанням смертності та мільярдними економічними втратами.

Про це пише УНН із посиланням на Independent.

Деталі

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До такого висновку дійшли вчені, які дослідили вплив нічної спеки на якість сну. За словами дослідників, потепління може "значно погіршити перебіг обструктивного апное сну (ОАС) - порушення, яке вже зачіпає майже мільярд людей. Воно пов’язане з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, деменції та передчасної смерті.

Дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, провела команда з Університету Фліндерса. Це перше масштабне моделювання, що аналізує, як зміна клімату може вплинути на поширення та тяжкість ОАС.

Це дослідження допомагає нам зрозуміти, як фактори навколишнього середовища, такі як клімат, можуть впливати на здоров'я, досліджуючи, чи впливає температура навколишнього середовища на тяжкість обструктивного апное сну (ОАС) - зазначив провідний автор, доктор Бастьєн Лечат з FHMRI Sleep Health.

У рамках роботи дослідники проаналізували понад 58 мільйонів записів сну більш як 116 тисяч людей із 29 країн. Дані збиралися за допомогою спеціальних сенсорів під матрацом, які фіксували порушення дихання.

Показники потім зіставили з погодинною температурою повітря відповідно до кліматичних моделей, що дозволило змоделювати вплив потепління на тяжкість ОАС.

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Загалом, ми були здивовані значущістю зв'язку між температурою навколишнього середовища та тяжкістю обструктивного апное сну (ОАС)

"Вищі температури були пов’язані зі збільшенням на 45 відсотків ймовірності того, що у сплячого протягом певної ночі виникне синдром обструктивного апное сну (СОАС)", - пояснив дослідник.

Особливо помітним цей ефект виявився в Європі.На думку вчених, це може пояснюватися обмеженим доступом до систем охолодження у порівнянні зі США чи Австралією.

Оцінити вплив на здоров’я й економіку допоміг показник DALY (роки життя, скориговані з урахуванням інвалідності). За підрахунками, лише у 2023 році "спека спричинила втрату приблизно 800 000 років здорового життя у 29 країнах".

Це число схоже на інші захворювання, такі як біполярний розлад, хвороба Паркінсона або хронічні захворювання нирок - зазначив доктор Лечат.

За оцінками дослідників, економічні втрати від погіршення сну склали близько 98 мільярдів доларів, з яких 68 мільярдів - це втрати добробуту, а ще 30 - зниження продуктивності праці.

Професор Денні Екерт зауважив, що вибірка могла недооцінити справжній масштаб проблеми, оскільки в ній переважали жителі заможних країн із кращим доступом до кондиціонування та медичних послуг.

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Це могло спотворити наші оцінки та призвести до недооцінки справжніх витрат на здоров’я та економіку - пояснив Екерт.

До прикладу, лише в Австралії щорічні збитки, пов’язані з порушеннями сну, зокрема й ОАС, раніше оцінювалися в 66 мільярдів австралійських доларів. Надалі команда планує дослідити ефективність втручань, таких як поведінкові зміни чи забезпечення охолодження приміщень.

У майбутньому ми хочемо розробити інтервенційні дослідження, які досліджуватимуть стратегії зменшення впливу температури навколишнього середовища на тяжкість апное сну, а також досліджуватимуть основні фізіологічні механізми - підсумував професор Екерт.

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