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Глобальное потепление может к концу века удвоить случаи апноэ во сне – исследование

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Из-за климатического кризиса ночная жара усугубляет течение апноэ сна, что грозит миллионам людей. Исследование выявило значительную связь между температурой и тяжестью апноэ.

Глобальное потепление может к концу века удвоить случаи апноэ во сне – исследование

Нарушение дыхания во сне может стать еще более распространенным. Исследователи обнаружили, что рост температур ночью из-за климатического кризиса способен существенно ухудшить течение обструктивного апноэ во время сна. Это грозит миллионам людей в мире ухудшением здоровья, ростом смертности и миллиардными экономическими потерями.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Independent.

Детали

Случаи апноэ сна могут удвоиться к концу XXI века из-за глобального потепления

К такому выводу пришли ученые, исследовавшие влияние ночной жары на качество сна. По словам исследователей, потепление может "значительно ухудшить течение обструктивного апноэ сна (ОАС) - нарушение, которое уже затрагивает почти миллиард людей. Оно связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и преждевременной смерти.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, провела команда из Университета Флиндерса. Это первое масштабное моделирование, анализирующее, как изменение климата может повлиять на распространение и тяжесть ОАС.

Это исследование помогает нам понять, как факторы окружающей среды, такие как климат, могут влиять на здоровье, исследуя, влияет ли температура окружающей среды на тяжесть обструктивного апноэ сна (ОАС)

- отметил ведущий автор, доктор Бастьен Лечат из FHMRI Sleep Health. 

В рамках работы исследователи проанализировали более 58 миллионов записей сна более 116 тысяч человек из 29 стран. Данные собирались с помощью специальных сенсоров под матрасом, которые фиксировали нарушения дыхания.

Показатели затем сопоставили с почасовой температурой воздуха в соответствии с климатическими моделями, что позволило смоделировать влияние потепления на тяжесть ОАС.

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В целом, мы были удивлены значимостью связи между температурой окружающей среды и тяжестью обструктивного апноэ сна (ОАС)

"Более высокие температуры были связаны с увеличением на 45 процентов вероятности того, что у спящего в течение определенной ночи возникнет синдром обструктивного апноэ сна (СОАС)", - пояснил исследователь.

Особенно заметным этот эффект оказался в Европе. По мнению ученых, это может объясняться ограниченным доступом к системам охлаждения по сравнению с США или Австралией.

Оценить влияние на здоровье и экономику помог показатель DALY (годы жизни, скорректированные с учетом инвалидности). По подсчетам, только в 2023 году "жара привела к потере примерно 800 000 лет здоровой жизни в 29 странах".

Это число похоже на другие заболевания, такие как биполярное расстройство, болезнь Паркинсона или хронические заболевания почек

- отметил доктор Лечат.

По оценкам исследователей, экономические потери от ухудшения сна составили около 98 миллиардов долларов, из которых 68 миллиардов - это потери благосостояния, а еще 30 - снижение производительности труда.

Профессор Дэнни Экерт заметил, что выборка могла недооценить истинный масштаб проблемы, поскольку в ней преобладали жители богатых стран с лучшим доступом к кондиционированию и медицинским услугам.

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Это могло исказить наши оценки и привести к недооценке истинных затрат на здоровье и экономику

- пояснил Экерт. 

К примеру, только в Австралии ежегодные убытки, связанные с нарушениями сна, в том числе и ОАС, ранее оценивались в 66 миллиардов австралийских долларов. В дальнейшем команда планирует исследовать эффективность вмешательств, таких как поведенческие изменения или обеспечение охлаждения помещений.

В будущем мы хотим разработать интервенционные исследования, которые будут исследовать стратегии уменьшения влияния температуры окружающей среды на тяжесть апноэ сна, а также исследовать основные физиологические механизмы

- подытожил профессор Экерт.

Напомним

Новое исследование NASA подтверждает, что интенсивность наводнений, засух и других экстремальных явлений значительно возросла за последние 5 лет из-за изменений климата. Водоснабжающие компании не готовы к изменениям.

В Антарктиде популяция императорских пингвинов сократилась на 22% за 15 лет из-за глобального потепления.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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