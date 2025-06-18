Глобальное потепление может к концу века удвоить случаи апноэ во сне – исследование
Киев • УНН
Из-за климатического кризиса ночная жара усугубляет течение апноэ сна, что грозит миллионам людей. Исследование выявило значительную связь между температурой и тяжестью апноэ.
Нарушение дыхания во сне может стать еще более распространенным. Исследователи обнаружили, что рост температур ночью из-за климатического кризиса способен существенно ухудшить течение обструктивного апноэ во время сна. Это грозит миллионам людей в мире ухудшением здоровья, ростом смертности и миллиардными экономическими потерями.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Independent.
Детали
Случаи апноэ сна могут удвоиться к концу XXI века из-за глобального потепления
К такому выводу пришли ученые, исследовавшие влияние ночной жары на качество сна. По словам исследователей, потепление может "значительно ухудшить течение обструктивного апноэ сна (ОАС) - нарушение, которое уже затрагивает почти миллиард людей. Оно связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и преждевременной смерти.
Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, провела команда из Университета Флиндерса. Это первое масштабное моделирование, анализирующее, как изменение климата может повлиять на распространение и тяжесть ОАС.
Это исследование помогает нам понять, как факторы окружающей среды, такие как климат, могут влиять на здоровье, исследуя, влияет ли температура окружающей среды на тяжесть обструктивного апноэ сна (ОАС)
В рамках работы исследователи проанализировали более 58 миллионов записей сна более 116 тысяч человек из 29 стран. Данные собирались с помощью специальных сенсоров под матрасом, которые фиксировали нарушения дыхания.
Показатели затем сопоставили с почасовой температурой воздуха в соответствии с климатическими моделями, что позволило смоделировать влияние потепления на тяжесть ОАС.
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В целом, мы были удивлены значимостью связи между температурой окружающей среды и тяжестью обструктивного апноэ сна (ОАС)
"Более высокие температуры были связаны с увеличением на 45 процентов вероятности того, что у спящего в течение определенной ночи возникнет синдром обструктивного апноэ сна (СОАС)", - пояснил исследователь.
Особенно заметным этот эффект оказался в Европе. По мнению ученых, это может объясняться ограниченным доступом к системам охлаждения по сравнению с США или Австралией.
Оценить влияние на здоровье и экономику помог показатель DALY (годы жизни, скорректированные с учетом инвалидности). По подсчетам, только в 2023 году "жара привела к потере примерно 800 000 лет здоровой жизни в 29 странах".
Это число похоже на другие заболевания, такие как биполярное расстройство, болезнь Паркинсона или хронические заболевания почек
По оценкам исследователей, экономические потери от ухудшения сна составили около 98 миллиардов долларов, из которых 68 миллиардов - это потери благосостояния, а еще 30 - снижение производительности труда.
Профессор Дэнни Экерт заметил, что выборка могла недооценить истинный масштаб проблемы, поскольку в ней преобладали жители богатых стран с лучшим доступом к кондиционированию и медицинским услугам.
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Это могло исказить наши оценки и привести к недооценке истинных затрат на здоровье и экономику
К примеру, только в Австралии ежегодные убытки, связанные с нарушениями сна, в том числе и ОАС, ранее оценивались в 66 миллиардов австралийских долларов. В дальнейшем команда планирует исследовать эффективность вмешательств, таких как поведенческие изменения или обеспечение охлаждения помещений.
В будущем мы хотим разработать интервенционные исследования, которые будут исследовать стратегии уменьшения влияния температуры окружающей среды на тяжесть апноэ сна, а также исследовать основные физиологические механизмы
Напомним
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