Вуглецевому бюджету планети залишилося два роки до цілі в 1,5°C - учені

Учені попереджають, що вуглецевий бюджету планети, що залишився, щоб досягти міжнародної цілі в 1,5°C, залишилося всього два роки при нинішньому рівні викидів, що показує, наскільки глибоко світ поринув у кліматичну кризу, пише УНН з посиланням на The Guardian.

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Порушення цілі призведе до посилення екстремальних погодних умов, які вже спустошують співтовариства по всьому світу. Для відновлення стабільного клімату, у якому протягом останніх 10 000 років розвивалася вся цивілізація, у майбутньому також знадобиться висмоктувати вуглекислий газ з атмосфери.

Вуглецевий бюджет - це те, скільки CO2, що нагріває планету, людство все ще може викинути, залишаючи при цьому розумну ймовірність того, що температурна ціль не буде перевищена. Остання оцінка провідних кліматологів показала, що для досягнення 66% імовірності утримання нижче цілі в 1,5°C викиди з 2025 року повинні бути обмежені 80 млрд тонн CO2. Це на 80% нижче, ніж 2020 року.

Викиди досягли нового рекордного максимуму в 2024 році: за такого темпу бюджет у 80 млрд тонн буде вичерпаний протягом двох років.

Учені вже деякий час попереджають, що порушення цілі в 1,5°C стає все більш неминучим, оскільки викиди від спалювання викопного палива продовжують зростати. Останній аналіз показує, що світові викиди повинні різко впасти до нуля всього за кілька років, щоб мати хоч якийсь пристойний шанс утриматися на цілі. Це здається вкрай малоймовірним з огляду на те, що викиди у 2024 році знову зросли.

Проте вчені наголосили, що кожна частка градуса глобального потепління збільшує людські страждання, тому зусилля зі скорочення викидів мають нарощуватися якнайшвидше.

Наразі світ знаходиться на шляху до глобального потепління на 2,7°C, що було б воістину катастрофічним зростанням, пише видання.

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