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Углеродному бюджету планеты осталось два года до цели в 1,5°C - ученые

Киев • УНН

 • 278 просмотра

В случае сохранения нынешних темпов выбросов, углеродный бюджет планеты для достижения цели в 1,5°C будет исчерпан через два года. Это приведет к усилению экстремальных погодных условий.

Углеродному бюджету планеты осталось два года до цели в 1,5°C - ученые

Ученые предупреждают, что оставшегося углеродного бюджета планеты для достижения международной цели в 1,5°C при нынешнем уровне выбросов хватит всего на два года, что показывает, насколько глубоко мир погрузился в климатический кризис, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Нарушение цели приведет к усилению экстремальных погодных условий, которые уже опустошают сообщества по всему миру. Для восстановления стабильного климата, в котором в течение последних 10 000 лет развивалась вся цивилизация, в будущем также понадобится вытягивать углекислый газ из атмосферы.

Углеродный бюджет – это то, сколько еще CO2, нагревающего планету, человечество может выбросить, оставляя при этом разумную вероятность того, что температурная цель не будет превышена. Последняя оценка ведущих климатологов показала, что для достижения 66% вероятности удержаться ниже цели в 1,5°C выбросы с 2025 года должны быть ограничены 80 млрд тонн CO2. Это на 80% меньше, чем в 2020 году.

Выбросы достигли нового рекордного максимума в 2024 году: при таком темпе бюджет в 80 млрд тонн будет исчерпан в течение двух лет.

Ученые уже некоторое время предупреждают, что нарушение цели в 1,5°C становится все более неизбежным, поскольку выбросы от сжигания ископаемого топлива продолжают расти. Последний анализ показывает, что мировые выбросы должны резко упасть до нуля всего за несколько лет, чтобы иметь хоть какой-то приличный шанс удержаться на цели. Это кажется крайне маловероятным, учитывая, что выбросы в 2024 году снова выросли.

Тем не менее, ученые подчеркнули, что каждая доля градуса глобального потепления увеличивает человеческие страдания, поэтому усилия по сокращению выбросов должны наращиваться как можно скорее.

В настоящее время мир находится на пути к глобальному потеплению на 2,7°C, что было бы поистине катастрофическим ростом, пишет издание.

Экстремальные погодные условия участились из-за изменения климата – исследование NASA17.06.25, 17:34 • 3142 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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