Європу охопила аномальна спека: двоє загиблих, червоний рівень небезпеки та закриття Ейфелевої вежі

Французьку столицю сьогодні переведено на червоний рівень тривоги через високу температуру, у зв’язку з чим Ейфелеву вежу закрито для відвідувачів. Хвиля спеки триває по всій Європі, у Італії двоє загиблих. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg та BBC.

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Верхівку Ейфелевої вежі буде закрито для відвідувачів на найближчі два дні, оскільки температура в Парижі у вівторок може піднятися до 41°C. Через спеку, яка охопила країну з 19 червня, у французькій столиці та ще 15 департаментах оголошено червоний рівень тривоги.

Приблизно 1350 французьких шкіл у вівторок частково або повністю закрито через екстремальну спеку. Більше 5 тисяч домогосподарств залишилися без електроенергії в регіонах Ардеш і Дром.

Через спеку виникли перебої з потягами між Парижем та низкою міст, зокрема Тулузою та Лімузеном. У місті Бурж (центральна Франція) місцева влада надала громадянам безкоштовний доступ до кондиціонованих приміщень у бібліотеках, консерваторіях та громадських залах, включаючи аеропорт.

За повідомленями BBC до переліку постраждалих територій входять: Валь-д’Уаз, Івлін, Париж, Сен-Сен-Дені, Валь-де-Марн, О-де-Сен, Сена і Марна, Есонн, Од, Йонна, Луаре, Луар-е-Шер, Шер, Ендр-е-Луар, Ендр та В’єнна.

На Іберійському півострові температура може піднятися ще вище — в окремих районах Іспанії прогнозують до 43°C. Подібної спеки очікують у Бежі (Португалія), де в неділю в місті Евора було зафіксовано червневий рекорд — 46,6°C. У Лондоні температура може сягнути 34°C, після чого з середи очікується послаблення спеки.

Зміна клімату підсилює інтенсивність і частоту хвиль спеки, створюючи навантаження на енергосистеми та становлячи загрозу для здоров’я мільйонів людей. Зростання температур також спричиняє екстремальні погодні явища — від потужних бур до лісових пожеж — по всій Європі, яка є найшвидше нагріваючим континентом - йдеться у повідомленні.

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В Італії також видано регіональні надзвичайні розпорядження про заборону виконання робіт на відкритому повітрі в найспекотніші години дня до середини вересня. У Флоренції, популярному туристичному місті, в середу прогнозують до 40°C.

Також повідомляється, що у Болоньї 47-річний чоловік помер після того, як йому стало зле на будівельному майданчику. Ще одного, 70-річного чоловіка, знайшли мертвим після раптової повені в туристичному комплексі на захід від Турина.

У Німеччині видано червоні попередження про спеку для п’яти районів на захід від Кельна та ще трьох у південній частині країни. У Швейцарських Альпах оголошено червоне попередження про сильні грози.

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